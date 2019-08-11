朝野哈芝節祝賀圖片 網民用從爪夷書法角度熱議







（吉隆坡11日訊）爪夷書法藝術（Khat）的風波仍鬧得沸沸揚揚之際，財政部長林冠英和國防部副部長劉鎮東也分別在財政部臉書專頁和推特賬號上載了一張印有個人肖像配上爪夷文和馬來文的哈芝節祝賀圖片，引發熱議。

財政部臉書專頁於9日晚上載了一張印有財政部長林冠英的肖像配上爪夷文和馬來文的哈芝節祝賀圖片，祝賀國人哈芝節快樂。

有關貼文截至11日中午獲得逾1600位網民按贊或表情符號，近400次分享以及超過800個留言，而大多數留言者為巫裔同胞，其中就有者留言調侃道“爪夷文字書法藝術很漂亮，但不會感到恐慌嗎？

此外，也有網民揶揄林冠英為何沒戴宋穀；也有者對林冠英提出質疑，聲稱為何爪夷文字書法藝術沒有用途，卻要此賀詞中使用爪夷文。

有小部分的網民對於林冠英的哈芝節賀詞表示感激。

有網民也搜出多名朝野領袖包括首相敦馬哈迪、巫統主席拿督斯里阿末紮希、國會上議院主席兼國大黨主席丹斯里威尼斯瓦蘭以及全國總警長拿督斯里阿都哈密等人的祝賀圖片都沒出現爪夷文字，嘲諷身為非穆斯林的林冠英發布的祝賀圖片卻出現爪夷文字。

至於劉鎮東於周六傍晚在其推特發布的哈芝節祝賀圖片，則只獲得不到百人點贊，以及16個轉發以及3則留言。

其中一名署名mujadid的網民留言贊揚劉鎮東使用爪夷文的同時，也呼籲劉鎮東應針對此課題向華社進行深入的解釋。

除了林冠英和劉鎮東外，教育部副部長張念群也在個人臉書上載印有個人肖像但卻沒有爪夷文的哈芝節祝賀圖片。

有關帖文獲得近4000名網民按贊或表情符號，超過100次分享以及超過2200個留言；然而，大部分留言亦同樣是對張念群做出批評。

其中，有網民嘲諷張念群應該向林冠英學習，在賀詞中附上爪夷文；一些網民則調侃張念群趁著佳節假期一天學習爪夷文；甚至也有不少華裔網民在留言要求張念群應該要捍衛華教，廢除爪夷文，不要過橋抽板。

也有少數的網民力挺張念群，認為不該把教育政策全怪罪到張念群頭上，並強調這些政策皆是經過內閣的同意才會實行，並指爪夷文在前朝囯陣時期就已經被納入教育政策中。