火箭爪夷書法爭議閉門交流 林冠英盼華社給時間改變







（大山腳10日訊）行動黨秘書長林冠英希望華社看到希盟政府這一年作出的新的措施，給他們時間改變。

林冠英今午在威中Iconic酒店，就爪夷文書法課題和黨員進行閉門交流前，召開記者會發表談話。

“有時候，我們發出的政策和指示沒有正確的報告，等到我們宣布時，才發現有問題，需要時間糾正改變。”

他說，爪夷文書法必須在華淡小討論諮詢，事情剛開始發生的時，他們所得到的教育部報告，已經向華淡小主要崗位討論。

他說，之前教育部說有做，但他從外國回來時，發現沒有做到討論，只是與相關人士討論而已。這需要補救，但是需要教育部來安排，教育部在這項課題上的討論和諮詢做得不夠。

“教育部在前朝也沒有做這方面的咨詢討論，之前說有做，過后又說沒有做，其實有做的只是向華人和印度人咨詢，完全沒有与華淡小有關系的人咨詢。”

針對今日的閉門交流會，林冠英說，行動黨在任何事件發生時，都會與黨員和領導對話交流，這已不是第一次。交流會不單在檳州，也會在其他州屬進行。

“目前是與黨員交流先，過後張念群會與教育團體進行交流。”

教育部副部長張念群強調，教育部長馬智禮在當天的記者會上，已經回答的很明顯，為什麼要對付人（教師）？教育部給予教師選擇，教或不教。

出席的行動黨議員包括有沈志強、王麗麗、鄭來興、方美錸、魏子森等。

夫婦酒店外反對爪夷書法

交流會開始前，有一對夫婦身穿Ubah衣服，手持大字報，在酒店外反對爪夷文書法踏入華小。

林冠英抵達酒店時，微笑走向與這對夫婦交流。這對林氏夫婦強調，他們沒有政黨背景，是自由工作者，他們是從臉書和報章上看到有人召集前來反對爪夷文書法進入華小，而到來參與。

他們手持的大字報寫著“代義士不能監督的政策叫平民如何監督？反對爪夷書法踏入華小。”

他們說：“誰可以保證，爪夷文書法進入華小後不會變質？華小學習的語言還不足嗎？爪夷文跟華社有什麼關系？

他們說，兩個人的聲音雖然很微弱，但是他們至少努力去表達。

他們說，本身沒有孩子，之前他們一直支持希盟政府，雖然很多人批評政府，但他們體諒政府不能一朝一夕改變，但爪夷文書法就不能接受。

“我們也為華小生感到可憐，我們不是反對政府，而是反對爪夷文書法進入華小。”