達因：電子化工業落後原因 教育部錯判優先事項

（吉隆坡10日訊）精英顧問團主席敦達因認為，馬來西亞的電子化工業落後於其他國家，原因是教育部放錯重點在需要優先的事項。

他指出，馬來西亞未能理解知識型經濟的觀念及其重要性。

他在《The Edge財經週刊》發表的一篇文章中說，要參與工業革命4.0就得經歷知識型經濟，但教育部沒有把它當作優先事項，馬來西亞在這裡失敗了。

他強調，教育部是絕對不能讓國家失敗。

達因也說，他已意識到人民對於希望聯盟政府的不滿。

“如果沒有健全的教育體系，政府的經濟政策就會顯得效果欠佳。”

對教育部長馬智禮領導的教育改革，達因形容速度如“蝸牛般的緩慢”。

他說，在一個將被人工智能及機器人技術支配的世界裡，所有人都已經開始專注在工業革命4.0的高級課程，以讓他們的年輕人更具競爭力與相關性，可是在馬來西亞，卻還在爭論是否應該用英語教數學及科學。

吁取消親土著教育政策

達因再次呼籲取消現有的親土著教育政策，並以基於需求的制度取而代之。

他指出，富裕的馬來人因現有親土著教育政策的漏洞，得以依然獲得人民信託局（MARA）獎學金，並進入瑪拉理科初級學院（MRSM）就讀，較貧窮的原住民，包括城市及鄉村的貧困原住民群體則因此被犧牲。

他直言，政策被很多富裕的馬來人所濫用，以使自己變得更加富裕。

“我們一直在搶劫窮人，進一步提升那些不配得到支援的人，教育與收入差距的擴大必須被終止。”

達因也批評一些馬來人為了以維持他們的特權而訴諸種族恐懼。

“製造恐慌只是為了鼓勵和繼續這種情況，是時候停止‘他們對抗我們’的言論了。”

此外，他也非議孩童一出生就被灌輸種族性優越的價值觀。

“即使他們在經濟上處於弱勢，因為他們不是某一種族，就向學生灌輸他們無權享有某些特權，這是否具有道德？”

“因為你所說的語言也是經濟強國的語言，就被教導要有優越感是否正確？ ”

因此，達因呼籲各族群務必互相加強理解。

他坦言，“他們對抗我們”的態度與恐懼行為，甚至延伸到指責外國人搶奪本地人的工作機會。

“馬來西亞在許多領域被取代，真正的原因是外國人的科技越來越進步。”

“儘管一些人不斷指責‘其他人’和外國人剝奪我們的工作，可是，現實情況是，技術對未來的就業影響最大，因為機器人會在瑣事中取代人。”

達因說，根據世界經濟論壇的估計，科技領域未來將創造1.33億個就業機會，馬來西亞人要贏得工作機會就必須提高技能。

“如今的問題是，馬來西亞是否做好準備迎接這一飛躍？老實說，我們並沒有。”

“事實上，我們還遠遠未準備好。當其他人已經在為第五次工業革命做準備時，我們還在進行工業革命4.0的培訓。”

貿易戰中尋找機會

達因認為，與其擔心中國和美國貿易戰所帶來的影響，不如從中尋找機會。

他說，作為一個小小的貿易國，馬來西亞是無法停止兩大經濟體的衝突，卻可以瞭解本身的定位，思考如何從中獲益。

“當一扇窗關上，另一扇窗便會打開。”

他呼籲私人企業與政府合作，以便互惠互利。

“雖然我國在這期間受惠於貿易轉向，但不會有即刻的顯著效果，因為未來還是充滿不確定性。”

他坦言，這項挑戰不能由政府單獨承受，並建議企業打好基礎，而成為巨型企業後的政府相關公司（GLC）也應該扮演角色，為中小型企業護航及填補中美貿易戰留下的鴻溝。

IQI全球首席經濟分析員山沙益說，中資企業已隨著美國的制裁行動，把大多數業務轉移至馬來西亞。

經濟分析員也預測，如果全球經濟繼續放緩，國家銀或許會繼5月降息後，會繼續於未來3至4個月再降息。

美國總統特朗普已經宣佈從8月起中國進口的產品再增加10%的附加稅務，中國則停止讓美國農產品進口。