身份證方式累贅 汽油津貼或直接匯戶頭

（吉隆坡10日訊）基於執行方式非常累贅，加上成本及維護費用也高，將汽油津貼與每名車主身份證關聯的計劃，或將會被擱置或完全擱置。

《星報》引述消息來源，指政府或許會以較簡單的替代方案來執行汽油津貼措施，即是將津貼直接匯入符合資格者的戶頭。

不過，業內專家認為，雖然直接匯入符合資格者的做法將減低費用，但估計無法達到出示身份證才能享有汽油津貼的“感覺良好”因素。

他認為，這種方式也涉及心理因素，因為當事人或會將直接匯入戶頭的汽油津貼款項，用在其它無關的事物上。

他舉例說，時任首相敦阿都拉於2008年推行的汽油回扣政策，就有一些受惠者沒有把錢用在減輕生活成本用途，而用來購買非必需品，如更換電話等。

根據報導，GHL系統於3月杪獲得財政部總值2503萬285令吉的合約，協助落實RON95汽油津貼；包括提供軟硬件與應用程式，工作包括建議、研究、設計、發展、供應、執行、測試與操作。

不過，GHL發言人以受保密規則約束為由，拒絕針對這課題發表看法。

國內貿易及消費事務部長拿督斯裡賽夫丁早前透露，B40汽油津貼落實機制將於近期內敲定；貿消部目前仍在與財政部擬定落實該津貼的報告，待相關報告書完成後會向內閣提呈，以尋求批准相關建議。

去年在國會提呈2019年財政預算案時，財政部長林冠英表示，政府將為只擁有一輛汽車（1500cc或以下）或摩多（125cc或以下）的B40家庭車主，提供汽油津貼。

在津貼制度下，汽車車主和摩多車主，分別可享有每月100公升及40公升、而每公升30仙的RON95汽油補貼，胥視燃油價格而定；至於非受惠車輛的汽油價格，則取決於每公升燃油自由浮動機制。