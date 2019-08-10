39處瘀傷 硬物擊頭 保姆夫婦虐死女嬰

（八打靈再也10日訊）“魔鬼保姆”！一名12個月大女嬰疑遭保姆及丈夫虐待致死。

死者全身有39處瘀傷，頭部更曾經遭硬物猛烈敲擊致命。警方已經逮捕保姆夫婦及死者母親3人，以謀殺角度展開調查。

國文《大都會日報》引述鵝嘜警區主任三蘇助理總監披露，一名私人診所醫生於周日（4日）晚上8時48分在搶救死者不果後，向警方報案，從而揭發這起虐待案。

他說，保姆把死者送往診所時，向醫生聲稱女嬰是自個兒從沙發上跌下，當時她在廚房，但是醫生診斷時發現死者在送抵診所時，心跳及呼吸已停止，醫生較後宣布搶救失敗，並把死者遺體送往吉隆坡中央醫院解剖。

****死者母親也被捕

他說，剖驗報告顯示，死者身體有39處瘀傷，致命傷是頭部遭硬物猛烈敲擊，頭部傷口與保姆聲稱從沙發上跌下的說法不一致。

他說，警方在調查時，已經發現保姆及丈夫，及死者的母親（年齡介於28至34歲）的供詞有疑點，直到解剖報告出爐後，確定另有案情，於周二（6日）將3人逮捕。

三蘇說，保姆夫婦後來向警方承認涉案，警方進一步調查，發現男嫌犯擁有6項毒品前科且尿檢不過關。

“所有落網者被延扣7天至下周二（13日）助查，警方援引刑事法典第302（謀殺）條文展開調查。”