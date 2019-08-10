亞航接收空巴A330neo 駐於曼谷國際機場

（法國．圖盧茲10日訊）亞航已接獲該公司首架空中巴士A330neo飛機，並將由旗下長程航線子公司泰國亞航長程操作，駐於泰國曼穀廊曼國際機場，以支援該公司在澳洲、日本和韓國等主要市場的成長及廣建國際人脈。

亞航今日發文告說，這架A330neo飛機是通過租賃公司Avolon交付，即將於今年底加入航空公司機隊的兩架A330neo之一。

提升節省燃料功能

“A330neo飛機的提升節省燃料功能，將進一步改善亞航長程作業的燃料效率。”

亞航指出，泰國亞航長程的A330-900飛機擁有377個座位，分為兩個等級，即12個Premium Flatbed座位及365個經濟艙座位。

“亞航的長程航線聯號亞航長程目前操作36架A330-300飛機，是A330neo飛機的最大顧客，已確定訂購66架飛機。”

空中巴士的新版A330neo飛機是A330系列的延伸機型，繼承A330系列的成熟技術，也借鑒A350XWB寬體飛機在新型發動機和系統等方面的創新優勢。

亞航指出，由最新勞斯萊斯Trent 7000引擎驅動的A330neo飛機，提供前所未有的至高效率，每個座位的燃料消耗量比上一代的競爭對手低25%。

“A330neo飛機配備Airbus Airspace機艙，通過更多個人空間及最新一代機上娛樂系統與連接，為乘客提供獨一無二的體驗。”