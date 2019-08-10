編寫課綱規劃三語口試 董總著力課程統考改革





（巴生10日訊）董總將著力於課程與統考改革，包括編寫新的《課程總綱》與緊密規劃三語口試。

董總署理主席拿督陳友信說，由課程局編寫《課程總綱》預計可在今年底正式定稿，而由考試式緊密規劃的三語口試，估計在明年會有一個包含考綱、評分準則、考試細則等明確的方案。

陳友信是今早出席在巴生光華獨中舉辦的“2019年華校教師課堂教學中高階思維培養研習會”時如此披露。

他說，董總也正在規劃“歐洲共同語言參考標準（CEFR）校正統考英文科考卷”的工作項目。

“我們會和一些有條件的獨中合作，以類似‘先導學校’或‘試點學校’的概念，共同推動一些教改項目，如正在規劃中的公民教育、國語口語提升計劃等。”

他說，與學校合作主要是基於全方位動員的原則，一方面收集前線教師的意見，以完善改革措施；另一方面要借助學校的力量及實踐結果，來協助董總更好的推動教改。

激勵各獨中自主教改

“我們也在初步考慮著‘學校教改項目輔助計劃’，以更激勵各地獨中自主的進行教改。”

他說，《馬來西亞華文獨中教育藍圖》已在去年7月14日正式對外發布，並列為董總的重大項目，在學務處底下設立獨中教改專案，負責規劃及協調各相關部門推動獨中教改。

他說，教改是一項龐大的事業，需要整體的配合，因此在《獨中教育藍圖》里，我們提供給了全方位動員的原則，動員各方一起推動改革，即各州屬會和各地獨中。”

雪隆華校董聯會副主席兼巴生光華獨中董事長謝璇苞表示，政府提出教育藍圖，董總則提出《獨中教育藍圖》，而各獨中，特別是大型獨中，也提出本身的教育改革方案，而對於各國新教育的改革方案，該會都希望能進一步的去探索和了解。

他說，獨中是民辦學校，很多事情不能靠政府，只能自力更生尋求發展，因此培養出強韌的求知和求上進的生命力。

這項活動由董總主催、雪隆華校董事聯合會主辦、巴生光華獨中協辦，並由中國僑基會陳嘉庚教育基金贊助。

出席者包括董總中委兼雪隆董聯會財政陳正錦、巴生光華獨中校長佘瓊鳳、北京師範大學亞太國際教育培訓中心主任張超、新師者教育科學研究院學術副院長主任呂佩橙及北京市第55中學教育主任李夢莉。