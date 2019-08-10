林冠英：政府助拓展生意 供華商中小企業微貸款

（吉隆坡10日訊）財政部長林冠英說，政府為華商中小型企業提供微型貸款便利，為有需要者提供最多5萬令吉的貸款，協助他們周轉或拓展生意。

他說，這個微型貸款的年利率為4%，而申請條件也相對寬鬆且無需抵押。

他說，有意申請微型貸款的中小促華商，可以向國民儲蓄銀行（BSN）提出申請，若在申請時遇到問題或有任何疑問，可以直接咨詢財政部。

貸款最多5萬

他於日前在財政部會見由馬來西亞福聯會總會長丹斯裡林福山為首的代表團時，並希望福聯會能夠協助宣傳有關貸款，讓更多人能夠受惠。

出席長達一小時交流的包括福聯會署理總會長陳康益、名譽總會長林振華、副總會長拿督董仕星、拿督曾德發、拿督黃振興、拿督吳亞烈、林進利、總財政王文海及副總秘書拿督李德華。

林福山於今日發文告說，福聯會與財政部長會面，旨在促進雙方的良好關係，並希望能夠讓福聯會進一步瞭解政府所推動的發展政策。福聯會領導在交流中也向部長傳達幾項課題，包括棕油。

他說，國內700多萬華裔人口中，一半屬於福建籍貫，而福聯會目前在全國各地擁有211個屬會，分佈東、西馬13州，是全國擁有最多屬會的鄉團組織；因此，他也歡迎林冠英到訪福聯會總會，並與三機構理事會交流。

林冠英在會面中表示，華社最重視三項領域包括教育、經濟以及廟會的發展。

也是福建人的他表示，對福建先賢在馬來西亞的貢獻感到驕傲。