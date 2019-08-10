逾20屋開天窗 大路後災民夜難眠







（檳城10日訊）駭人暴風雨昨日午夜襲北馬，檳島災情最嚴重。這場讓人怵目驚心風災，讓檳城大路後荷蓮園木屋區災民一夜難眠。其中逾20間住家屋頂被刮走，也有木屋被大樹壓毀。

該區為大路後老社區，至少逾60間住家，大部份都是華裔住戶，當地居民經過昨晚“驚心動魄”一夜後，屋頂開天窗雨水入屋，惟有收拾重要文件，以塑膠袋包裹電器，愁眉苦臉離家投靠親友，在今早才返回家園善後。

投靠親友保安全

目前，該區居民陸續召來工友修補屋頂、也在家中忙著擦抹水漬，部分住家結構原本已經遭白蟻入侵，經過雨水浸濕後幾成危屋，需要進行大型維修。

由於該區住家外都有種植大樹遮陰，惟大樹都無法抵抗昨晚強風，多數倒塌壓及不同住家、以及木屋區出入路段，災民希望當局伸出援手，撥款協助修復家園，或能修復住家期間，提供臨時單位落腳。

災民心有餘悸

住在荷蓮園木屋區的吳來福指出，屋頂鋅板被強風吹脫，母親嚇到躲在房間不敢踏步外出半步。當他們趕回家時，驚見看到家園已經被屋旁老樹壓毀。

陳金英（60歲）指出，大樹壓塌家園，墜落的枝幹樹葉阻擋進入家裡拿出家當，至週六早仍無法入屋。她居住該處已逾40年，半生奮斗心血全毀。

阿依淡16甘榜屋頂掀開 災民形容猶如爆炸聲

檳城阿依淡甘榜賽馬達（Shaik Madar）也因暴風襲擊後，至少有16間屋子屋頂被吹掀開。88歲居民黎業娥說，在當地居住69年來，首次經歷這麼嚴重風災，強風拍打屋頂聲音猶如爆炸聲，讓她心驚難眠。

阿依淡區州議員黃順祥今到該甘榜巡視，他指出，該甘榜約有70年歷史，共122間半木半磚屋，確定共有16間屋子屋頂被刮走，並相信將陸續接獲更多投報。

他說，他已聯繫市政廳，但理解市廳需優先處理重災區，因此先找來承包商，先修理急需修補的房屋。