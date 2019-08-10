逾半魚排遭摧毀 高淵港口養魚場重創





（威南10日訊）繼15年前的海嘯災難，高淵港口海上養魚場昨晚再度經歷浩大的利奇馬風暴重創，在155戶養魚場當中，超過一半的魚排嚴重摧毀，“重災區”的魚排小屋更是支離倒塌、魚排脫綁遭浪衝走、漁網損破魚群游走，初步估計總損失額幾千萬令吉。

許多業者昨晚都趕到魚場試圖搶救，卻因漆黑環境讓他們束手無策，只好在天亮後收拾殘局，預料需數個月善後和重建。

損失額幾千萬

高淵港口鄉管會主席周童泰說，風暴過境時，村內影響不大，但海上養魚場損失慘重。

“15年前的海嘯，只有靠近淺海的養魚場受創，而昨晚這場風暴，幾乎所有業者的養魚場無一倖免。”

比海嘯破壞更大

他說，在強風大浪下，一些魚排上小屋被衝擊成兩半，業者根本無法搶救，今早他們暫時將魚排綁起，以免魚排隨浪漂走或撞上其他魚排。

一般魚排規格多是16呎乘16尺，一格魚排約有千多隻魚，魚種多是紅槽、紅魚、斑魚、銀鯧、金目鱸等等，當地魚場的規格有數十格魚排至逾百格魚排不等，是以損失款額不一。

周童泰說，外國的海上養魚技術和設備可以承受特定級別的風浪侵襲，但高淵港口當地的養魚場屬於舊款作業，經不起颱風和大海浪衝擊，養殖設備跟不上時代。

這場風災摧毀了許多業者的心血，他譴責一些人趁火打劫，一大早便駕漁船在養魚場附近撈捕漏網之魚。

加央184屋遭強風吹毀

（加央10日訊）玻州民防部隊副主任莫哈末法利指出，截至今午12時，加央區是最多屋子遭強風吹毀、共有184間，亞婁區有23間，其余29間在巴東勿剎區。目前沒有開啟臨時安頓中心。

他說，一名摩多騎士昨晚經過淡汶都浪路時，突然被吹斷的路邊樹枝壓倒在地，目前尚在加央端姑法霞中央醫院緊急病房治療。

昨晚間因強風吹襲而掉落在火車軌道及電纜上的亞婁火車站月台天花板也經處理，火車服務操作今日也恢复正常。

鐵棚被摧毀 金絲園中元宴改期

（居林10日訊）昨晚一場暴風雨，金絲園盂蘭勝會的鐵棚因被大風摧毀，原定週三(14日)舉辦的聯歡晚宴也要改期，希望善信諒解。該會總務陳添寶指出，他們的紙紮祭品及其他設備全被雨水淋濕，損失約5000令吉。

原定週三舉辦

他說，原本今日安排運送大仕爺的金身到場，不過因鐵棚損壞需要押後，連晚宴也要改期舉行。

另外，居林萬拉峇魯國會選區共有近百間住家屋頂被大風摧毀。居林萬拉峇魯區國會議員拿斯里賽夫丁的政治秘書鄭連旺巡視災區後說，郊區災情最嚴重是在可達丁銀，共16間住家屋頂被風刮走，而市區是在金絲園，共10間住家遭殃。他說，耶迪園組屋的災情也很驚險，屋頂多片鋅板被大風刮落，幸無造成居民傷亡。他也說，居林萬拉峇魯區國會議員服務中心已第一時間展開善後工作，安排工作人員幫助災民維修屋頂，暫時無法確認受影響住戶有多少及財物損失詳情。

電線桿倒下擊中住家 12歲女童觸電送醫

（檳城10日訊）風災導致電線桿倒下擊中住家，12歲巫裔女童不幸觸電送院，所幸無礙。

這起事件在灣島頭一帶所發生，所幸女童父親及時將女兒送往醫院，目前該女童還在醫院接受觀察。

浮羅池滑區州議員李俊傑說，今早前往災區巡視時，才知道女童輕微觸電，經過醫生檢查，醫生證實女童無礙。

氣象局指降雨量恢復 料無第二波颱風警報

（八打靈再也10日訊）氣象局總監再蘭西蒙說，昨晚夜襲檳吉玻的狂風暴雨，是受到近日襲擊中台灣等地的台風“利奇馬”颱風影嚮，預料不會有第二波警報。他指出，檳吉玻的雷雨情況已經消退，天氣轉為陰涼，降雨量也恢復平常。“這場暴風雨是中國東部的台風引起的，強風方向集中在泰國南部，導致風暴線以每小時約100公里的風速從西北向東南移動。”

據《馬新社》和馬來報章《每日新聞》（Berita Harian）報道，再蘭指出，台風已經延伸到泰國南部，造成破壞性的雷雨。他說，氣象局會繼續監測這種情況，並相信“利奇馬”台風不會再給大馬帶來第二波的惡劣天氣。

“氣象局預計，利奇馬的風暴線預料已經不會再回來。”

他說，這場暴風雨也為國內煙霾情況帶來正面影嚮。

佳日星：無人罹難 威省有5宗受傷事件

（檳城10日訊）颱風利奇馬過境北馬，檳州地方政府委員會主席佳日星指出，這場暴風雨造成州內多地樹倒塌，但截止目前無出現人命死亡，僅威省有5宗受傷事件，傷者目前已入院就醫。

他說，昨晚9時氣象局發出有關警報後，晚上10時颱風利奇馬就以時速每小時100.8公里襲檳，造成檳州多地的樹木倒塌及建築物、車輛遭破壞，但所幸沒發生2017年9及11月的大水災。

“在檳島有129個地區，共180棵樹倒塌，當中150棵已被清理，而威省則有123個地區，共152棵樹倒塌，已有130棵被清理。”他說，檳島市政廳及威省市政局在這場風災中，分別出動450及365名工友清理災場，我們將先處理主要道路上的倒樹，以確保交通順暢，之後陸續清理其它小路。“在檳威兩地地方政府努力下，檳州約90%的倒樹獲處理，成果不錯。”他今日在巡視峇都丁宜Iconic Vue可負擔房屋計劃後，針對昨晚風災受影響情況，與檳島市政廳主席拿督尤端祥、威省市政局主席拿督羅查里一起召開記者會時，如是指出。

檳島180棵樹倒塌

受詢及有多少輛汽車被倒塌的樹木毀壞時，他指目前未有相關數據，但呼吁私宅建築物受影響民眾盡快報警，再向檳州元首救災基金申請援助，不過這項申請並不包括汽車毀壞在內。

他也指出，目前檳威2地共有3處的疏散中心，包括檳島柑仔園區一帶的甘榜疏散中心有20人入住，威省則有6個家庭31人分別安頓在2個疏散中心。

扶手及頂處毀壞 人行天橋結構穩固

針對青草巷一座人行天橋受風災影響導致扶手及頂處毀壞，尤端祥指出，該廳已派人作出調查，而有關天橋結構仍然穩固，該廳也已移除天橋屋頂上的樹木。

他感謝該廳職員在歡慶哈芝節當兒回來處理風災的善後工作，並在短時間內處理好馬路上的倒樹，讓交通可盡快恢復。

另一方面，羅查里說有需要的民眾可向鄉村社區管理理事會（MPKK）求助，也感謝在風災發生後，當地9個社區緊急反應組織積極協助該局，包括清理倒塌的樹木。