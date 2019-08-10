暴風吹倒鐵棚 8尺高大仕爺紙紮金身遭壓毀









（大山腳10日訊）8尺高的大仕爺紙紮金身被暴風吹襲倒下的鐵棚壓中，慶幸會場內約60名善信逃過一劫，無人受傷。

由五區聯辦的盂蘭勝會慶典，即百利鎮、紹佳娜花園、十三公司、虹園及心怡園盂蘭勝會慶典，供奉的大仕爺紙紮金身，昨晚在風災中受損。

該慶典場地在風災後一片狼藉，除了鐵棚被吹倒，祭品散落滿地，整座戲台也被大風吹歪一邊。

該會主席鄭國興指出，昨晚11時左右，突然刮起大風，當時理事們在會所內開會，突然聽到鐵棚被風吹倒，理事們急忙安排善信撤離會場。

他披露，該會已有35年歷史，之前曾遭遇小風災，但這次情況最嚴重。原本將在8月12日進行火化的大仕爺紙紮金身已損壞，理事會正等待師父的指示如何善後。

他說，該會慶典有一連串的活動，明天是布施活動，8月14日則會舉辦晚宴，這些活動能否如期進行，將待理事會今午召開緊急會議商討。

2佛像受損

大山腳佛學會超度法會的兩尊佛像，即藥師佛和地藏王菩薩，也在風災中受損。該會昨晚進行第3天的法會，不過事發時法會已結束，民眾也已離開。

該會主席洪光權指出，大風將梁皇孝親超度法會的藥師壇和往生壇（嬰胎靈）吹倒，該會正在進行清理工作，以讓法會能繼續進行。

在山腳鎮方面，山腳鎮盂蘭勝會搭建的慶典鐵棚，也不堪大風吹襲倒下，所幸該會慶典也已結束，工作人員今早到來拆除倒下的鐵棚。山腳鎮路旁一處售賣食物的檔口，也深受影響，屋頂被吹走。

圖說

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工作人員在進行災後工作。

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