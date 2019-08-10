輕颱襲北馬 滿目瘡痍 至少1死1失蹤

（檳城、北海、亞羅士打、加央10日訊）昨日午夜襲擊檳吉玻的強暴風雨，證實是受到利奇馬熱帶風暴波及，風速最高達到每小時100.8公里，造成至少1死1失蹤及多人受傷。
大馬氣象局向證實，這個來自中國東部的利奇馬熱帶風暴線，是源自面對同樣狀況的泰國南部暴風圈。
在吉州，一名27歲的女騎士被吹起的鋅板擊中後翻覆，被尾隨在後的轎車撞死。至於檳州，檳行政議員彭文寶證實至少有5人受傷。
吉州總警長拿督再努丁說，死者瑪茲雅昨晚在日得拉莎麗法清真寺附近遇禍。清真寺的鋅板被狂風吹起後擊中死者的摩哆車，再擋住轎車的車鏡，以致尾隨轎車看不見前方，直接輾過翻倒在地的死者。
他說，死者身體多處受重傷，當場死亡。
此外，吉北尤侖有一名漁民阿茲末，昨晚9時50分左右在尤侖督阿拉伯碼頭一帶水域掉下海，生死未卜。
大馬海事執法機構（APMM）10時接到投報後，原準備出力快艇展開拯救行動，但是因海浪高達3至5公尺而拆返，今早7時30分再恢復尋人搜救行動。
在玻璃市，暴風雨造成2人受傷。
檳島米都災情最嚴重
熱帶風暴過境帶來駭人狂風暴雨，一路從浮羅交怡、玻璃市、吉打內陸到檳島和威省，肆虐多個地區造成嚴重損失，滿目瘡痍。
災情以檳島及亞羅士打最為嚴重。在檳城，多處發生樹倒橫卡在路段的意外，在昨晚午夜造成交通癱瘓。
風災發生後，檳島市政廳馬上派出工友善後。當局員工以電鋸鋸斷橫擋在路中的樹丫，也要求交通使用者改道使用支路。
這次的風災至少造成峇都蘭樟、烏迪尼交通圈、霹靂路一帶的馬來甘榜、東姑古丁路特易購霸級市場前、清真寺路、溫柏拉路、五條路、加拉歪路、丹絨道光、丹絨武雅、峇都丁宜路段發生倒樹事件。
威中開設2臨時安頓中心
根據威省市政局的數據指出，昨晚的颱風導致威省有98處128棵樹倒下，也有206戶住家屋頂受損。當中，有5棵大樹倒下壓中屋子，120棵是倒在道路上，3棵壓到轎車。威中瓜拉柔府有開設2個臨時安頓中心，6戶共31人暫時入住。
文告指出，昨晚的颱風是10時30開始至午夜12時30分，時速為100.8公里，降雨量為53毫米，沒有引起水患。
此外，在巴當拉浪蔗笆，有一間民宅被倒下的椰樹擊破屋頂。
檳機場大門玻璃爆裂
在檳城清真寺路的人行天橋的鋅板蓋頂也被樹壓毀；水果檔口屋頂被強風掀翻，吹走並塌壓在隔鄰租車中心及油站範圍，令東主哭笑不得。
另外，檳城國際機場其中一個出入口大門也不堪強風吹襲而爆裂，日落洞一公寓外露天停車場也因樹倒壓及轎車。
交怡多地傳災情
在浮羅交怡，暴風雨於昨晚約8時來襲，島上多處地方傳出災情，包括樹倒壓毀汽車、商店招牌被吹落。
交怡至少有5地區（Mukim）遭遇大風雨，逾20個地方受影嚮，特別是因假日而出現眾多游客湧入的旅游區班台真浪（Pantai Cenang) 的災情相當嚴重。
此外，亞羅士打有多處發生大樹被暴風吹倒的意外，也路中分界堤廣告牌傾倒，造成交通阻塞及混亂。
默貢鬥母宮配合慶贊中元節搭建的舞台也因暴風吹襲被掀翻，避雨的善信目擊舞台傾倒時冒出火花，所幸沒有引起火災。
吉華校友會副總務邢育豪剛從一家商外的停車場準備?動轎車回家，突然遭從高處掉下的木材擊破車後鏡，他沒有受傷，但大受驚嚇。