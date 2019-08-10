輕颱襲北馬 滿目瘡痍 至少1死1失蹤







（檳城、北海、亞羅士打、加央10日訊）昨日午夜襲擊檳吉玻的強暴風雨，證實是受到利奇馬熱帶風暴波及，風速最高達到每小時100.8公里，造成至少1死1失蹤及多人受傷。

大馬氣象局向證實，這個來自中國東部的利奇馬熱帶風暴線，是源自面對同樣狀況的泰國南部暴風圈。

在吉州，一名27歲的女騎士被吹起的鋅板擊中後翻覆，被尾隨在後的轎車撞死。至於檳州，檳行政議員彭文寶證實至少有5人受傷。