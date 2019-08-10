【利奇馬蹂躪北馬】颱風災難後 1死1失蹤5人傷

















（檳城、北海、亞羅士打、加央10日訊）昨日午夜襲擊檳吉玻的強暴風雨，證實是受到利奇馬熱帶風暴波及，風速最高達到每小時100.8公里，造成至少1死1失蹤及多人受傷。

大馬氣象局證實，這個來自中國東部的利奇馬熱帶風暴線，是源自面對同樣狀況的泰國南部暴風圈。

吉9縣110中小學屋頂毀

在吉打，至少9個縣受利奇馬熱帶風暴波及，當中有9個縣110間中小學及浮羅交怡2所教師宿舍的屋頂都被暴風摧毀，包括哥打士打縣聖米高中學和平民小學。

吉州教育事務委員會主席莎米指出，這些學校都面對不同程度的損壞，損失尚在估計中。

吉州民防局發言人指出，吉打共9個縣遭遇不同程度的風災，即浮羅交怡、古邦巴素、本同、巴東得臘、錫、瓜拉姆拉、哥打士打、鉛及居林縣，其中浮羅交怡、哥打士打縣和古邦巴素縣都成了重災區。截至目前，沒有居民需疏散到收留中心。“截至清晨2時30分，999熱線中心共接獲310宗樹倒的投報。”

鋅板擊中後翻覆 女騎士遭車輾過亡

吉州總警長拿督再努丁說，一名27歲女子瑪芝雅昨晚在暴風雨騎摩多來到吉北日得拉莎麗法華蒂瑪清真寺時，不幸遭一片被大風捲起的鋅板擊中後翻覆，再遭尾隨的一輛轎車輾過，當場喪命。

他說，涉禍的62歲司機因為看不見前方，結果直接輾過翻倒在地的女騎士。警方援引1987年陸路交通法令41條文調查此案。

此外，吉北尤崙有一名62歲漁民阿茲末，昨晚9時50分在尤崙督阿拉伯碼頭一帶水域墜海，至今生死未卜。

由於昨晚海浪高達3至5公尺，大馬海事執法機構無法出動快艇展開拯救行動，但今早已恢復搜索行動。

另外，吉華校友會副總務邢育豪昨晚在商場停車場準備駕車回家時，突然遭高處掉下的木材擊破車後鏡，但人沒受傷。

在亞羅士打通往加央的新港（Kuala Sungai），也有大樹倒下壓中一輛經過的轎車，導致司機受傷。

檳島米都災情最嚴重

熱帶風暴過境帶來駭人狂風暴雨，一路從浮羅交怡、玻璃市、吉打內陸到檳島和威省，肆虐多個地區造成嚴重損失，滿目瘡痍。

災情以檳島及亞羅士打最為嚴重。在檳城，多處發生樹倒橫卡在路段的意外，在昨晚午夜造成交通癱瘓。

風災發生後，檳島市政廳馬上派出工友善後。當局員工以電鋸鋸斷橫擋在路中的樹丫，也要求交通使用者改道使用支路。

這次的風災至少造成峇都蘭樟、烏迪尼交通圈、霹靂路一帶的馬來甘榜、東姑古丁路特易購霸級市場前、清真寺路、溫柏拉路、五條路、加拉歪路、丹絨道光、丹絨武雅、峇都丁宜路段發生倒樹事件。

威省128樹倒 毀206戶屋頂

根據威省市政局的數據指出，昨晚的颱風導致威省有98處128棵樹倒下，也有206戶住家屋頂受損。當中，有5棵大樹倒下壓中屋子，120棵是倒在道路上，3棵壓到轎車。威中瓜拉柔府有開設2個臨時安頓中心，6戶共31人暫時入住。

此外，在巴當拉浪蔗笆，有一間民宅被倒下的椰樹擊破屋頂。

水果檔屋頂飛走

在檳城州清真寺路的人行天橋的鋅板蓋頂也被樹壓毀；水果檔口屋頂被強風掀翻，吹走並塌壓在隔鄰租車中心及油站範圍，令東主欲哭無淚。

另外，檳城國際機場其中一個出入口大門也不堪強風吹襲而爆裂，日落洞一公寓外露天停車場也因樹倒壓及轎車。

交怡樹倒壓車招牌掉落

在浮羅交怡，暴風雨於昨晚約8時來襲，島上多處地方傳出災情，包括樹倒壓毀汽車、商店招牌被吹落。

交怡至少有5地區（Mukim）遭遇大風雨，逾20個地方受影嚮，特別是因假日而出現眾多游客湧入的旅游區班台真浪（Pantai Cenang) 的災情相當嚴重。此外，亞羅士打有多處發生大樹被暴風吹倒的意外，也路中分界堤廣告牌傾倒，造成交通阻塞及混亂。

默貢鬥母宮配合慶贊中元節搭建的舞台也因暴風吹襲被掀翻，避雨的善信目擊舞台傾倒時冒出火花，所幸沒有引起火災。

中元節舞台掀翻

吉華校友會副總務邢育豪剛從一家商外的停車場準備開動轎車回家，突然遭從高處掉下的木材擊破車後鏡，他沒有受傷，但大受驚嚇。

鐵架壓傷參賽者

（吉輦10日訊）利奇馬颱風過境！巴里文打宏願花園昨晚舉辦歌唱賽，強風吹倒台上燈光鐵架，壓傷一名女參賽者，後者送院檢查後無大礙回家。

該項歌唱賽約於晚上7時許進行，為該花園配合慶贊中元節第一次舉辦，參賽者約有60多位。

該花園盂蘭勝會主席陳瑞瑜說，比賽已進入尾聲，剩最後3位，當時已11時多，突然起一陣大風，吹倒台上的燈光鐵架，壓到了正在唱歌的歌手，電流也中斷，為安全起見，比賽終止，場面有些混亂，工作人員及觀眾也紛回避。

當時也下起大雨，過了約半小時，風勢及雨勢轉小了，工作人員才回現場收拾。

大會將於較後公布成績。