回應網傳被轟下台視頻 林吉祥：資訊被扭曲





（新山10日訊）民主行動黨元老兼依斯干達公主城區國會議員林吉祥昨晚在新山出席一場活動，被部分民眾“高聲”問候，隨後網上流傳視頻指“林吉祥被轟下台”，林吉祥的特別代表黃祥鑾則回應說：“有人歡呼是正常的事。”

社交媒體流傳的短片顯示林吉祥，昨晚是受邀出席金山園慶中元聯誼會主辦的慶贊中元晚宴。據黃祥鑾指出，林吉祥是在晚上9時30分抵達會場並致詞。

她說，當時有一兩名“安哥”趨前，針對統考和爪夷文書法課題向林吉祥反映他們的看法。她認為當時他們喝了酒，已有幾分醉意。

她表示，現場在當時確有人在現場高喊，但認為“是有心人在炒作”。

記者要求與林吉祥談話，但後者只表示將在明早的活動上見。

另一方面，晚宴主辦單位代表副主席蘇文吉指出，林吉祥在事前已通知他，需要趕往數個地點，因此只能出席約15到20分鐘。

他說，林吉祥出現時並沒有發生什麼火爆場面。

他指出，林吉祥致詞後在台下時，確實有一名“安哥”走上前和林吉祥說話，因為對方當時有醉意了所以說話比較大聲，但他不清楚對方和林吉祥說了什麼話。

根據網民貼出的視頻畫面，林吉祥在致詞時，台下有人多次高喊“YB，當初你們答應的統考在哪里？”也有人一直說“還在騙！還在騙！”

當林吉祥提到爪夷文書法課題時，台下有人大喊：“怎樣解決？”、“我們要丟雞蛋了”。