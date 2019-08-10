“輕颱”夜襲檳吉玻 樹倒壓毀天橋









（檳城9日訊）暴風雨今晚襲擊浮羅交怡、玻璃市和亞羅士打後，再肆虐檳州，造成多區滿目瘡痍，猶如遭“輕型颱風”圍城！

大馬氣象局於今晚8時，透過臉書專頁發佈北馬四州檳城、吉打、霹靂、玻璃市暴風文告後，未及半小時吉打先遭狂風吹襲，接著檳島也於10時30分遭強風。

浮羅交怡居民向記者透露，晚上約8時多突然吹起大風，強風吹襲約20分鐘後才下大雨，多棵大樹被風吹倒，壓毀建築物、汽車和電纜等，數個地區交通癱瘓。

晚上約9時，亞羅士打也出現暴風雨，多區出現樹倒、屋頂被風捲走、小販桌椅被吹走，讓當地義消隊應接不暇。 米都默貢斗母宮慶祝中元節的大舞台帳篷被強風吹倒，所幸沒有發生傷亡事件。

南北大道也發生多處樹倒影響交通的事故，包括樟侖、宏顧禮堂、以及靠近亞羅士打南部收費站入口（往北方向）也有樹倒。

在檳威，暴風雨在10時30分左右來襲，各地傳出各種程度不一的災情，包括青草巷一行人天橋也折斷。多處道路也因為樹倒交通中斷。

檳島丹絨道光、丹絨武雅、峇都丁宜、加拉歪路、牛汝莪、壟尾路段，不少大樹樹枝幹，無法抗衡強風折斷並橫卡在往來路段外，也發生樹倒砸車意外，各區消拯員已經出動清理現場。

檳州至少5人受傷

檳州行政議員彭文寶說，檳州有至少5人受傷。

在玻璃市，多地發生樹倒事故，一輛摩多被折枝壓中，2名騎士已送院搶救。而在新港路一棵樹倒下壓中轎車，司機及乘客情況不詳，消拯員已趕往現場鋸樹救人。

今晚8時05分左右，玻州多地刮起狂風，豪雨也隨後而來，導致很多屋頂、帳篷、路邊攤、商店招牌等物被吹走，到處狼藉。

亞婁皇城火車站的二樓玻璃落地窗及屋簷也被狂風吹倒，所幸未傷到人，不過屋簷掉在第四條火車軌道上的電纜，碎片也掉落月台，導致當局展延列車，其中有一列北上的火車需停在吉北高嶺等候清理再繼續開車。

玻州消拯部隊及民防部隊分別接到逾百通投報，包括樹倒、住家屋頂被捲走等。