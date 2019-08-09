認識大馬民主制度 中四中六生明年上選民課

（吉隆坡9日訊）配合國會下議院通過修憲將投票及參選年齡下降到18歲，同時落實選民自動登記制，教育部和選委會將從明年開始，在2436所中學向中四及中六學生推介選民教育課程，讓中學生認識大馬的民主制度。

當局預料這項名為“公民教育-通往學校之路”的計劃可惠利54萬5000名學生。

選委會和教育部今日在一項聯合聲明中指出，選委會主席阿茲哈昨日已拜會教育部長馬智禮，雙方討論了在學校和大學實行選民教育的課題。

雙方會將簽署一項諒解協議，以便在近期落實選民教育合作計劃。

文告說，選舉學院（APR）實際上早在2017年就已在公立和私立大學、技術學院、社區學院、技術學校、衛生部培訓學院、師訓學院和瑪拉教育機構落實了選民教育計劃。

“選民教育計劃也在今年擴大至大學預科班學院、人力資源部培訓學院、國家青年技術學院和國家青年高級技術學院。”

“截至7月31日為止，總共有3萬3814人參加了70項培訓計劃。”

文告說，選舉學院也在今年開始和新聞局的 Malaysiaku俱樂部和瑪拉初級學院合作舉辦公民教育計劃，截至7月杪已舉辦了109項計劃，吸引2萬5489名參與者。

教科書推介二維碼

文告說，當局將會在學校教科書中推介“二維碼”，讓老師和學生能通過掃描二維碼獲取最新的選舉程序資料，這樣一來，就無須對課本進行修改。

文告也提及，選委會將會更新選舉程序的相關資料，改善現有的程序。為了避免相關修正導致必須不斷重印課本，教育部將把QR碼印在課本供掃描，以連接最新資訊。

建議公立大學辦論壇

選委會也建議在公立大學舉辦論壇和對話會，以提高大學生對民主意識及選舉意識，特別對投票和參選年齡下調至18歲的新決策作出說明。

“選委會建議國立大學舉辦論壇活動，讓大學生對於民主及選舉的意識得以提升，並解釋有關投票及參選年齡限制降低至18歲，及選民自動登記制。”

文告說，選舉學院也會繼續推展APR助教（AAT）計劃，以便為選舉教育計劃和公民教育培訓講師和導師。

“目前已有187名大學生已接受培訓和受委為助教，他們也正積極幫助選委會處理學生的選舉教育計劃。”

文告說，教長已表明會給予支持，並會做好協助的準備。