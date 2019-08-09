聯合拿督西港碼頭偷貨櫃 關稅局有內鬼







（巴生9日訊）不法犯罪集團疑滲入執法單位，從海關到取貨處都在各崗位安插“內鬼”，結果一個裝有1551包總值32萬3000令吉水煙料的貨櫃，於今年5月4日從約旦運抵我國西港碼頭，但其中的1452包水煙料不翼而飛，經警方調查後發現，原來是一宗聯合串謀的偷竊案，因此逮捕一名拿督與10名嫌犯，包括物流業者和關稅局官員。

據了解，這個犯罪集團被鎖定“目標”後，就會開始“緊盯”工作，並從關稅局、物流、偷竊、尋找買家直到散貨都安插人手，幹案手法宛如電影情節。

1452包水煙料不見

巴生南區警區主任三蘇阿馬今日在巴生南區警區行政主任沙克里、查案官謝志勝、佔魯斯、巴生西港輔警安布、尤索夫及阿斯魯等人陪同下，在記者會說，投訴者聯同一家私人公司及關稅局執法員，於6月17日上午10時點算貨櫃數量後，發現1452包水煙料不翼而飛。

據了解，這個裝有1551包水煙料的貨櫃，涵蓋不同重量的包裝，包括1公斤的有1510包、250克的有4包及50克的有37包，是於今年5月4日從約旦運抵我國西港碼頭，但其中1452包水煙料失竊，疑遭變賣。

捕11嫌犯包括拿督

他指出，警方接獲投訴者報案後，於6月21日至8月7日期間，不間斷的在巴生一帶展開多次突擊行動，成功逮捕11名嫌犯，當中有6名是巫裔男子、2名印裔男子、1名錫克男子、1名也門男子及1名華裔女子，年齡介於20至55歲。

他說，警方調查顯示，其中一名39歲嫌犯擁有“拿督”勳銜，雖有一名親戚參與政治，但此案未涉政治圈。不但如此，落網嫌犯中有兩人是關稅局官員，分別在巴生北港和馬六甲任職。

三蘇阿馬說，警方在取締行動中，成功起獲51包50克水煙料、10包250克水煙料及13包1公斤水煙料。

另外，他透露，警方目前急唔一名嫌犯即43歲的古瑪里佔（小名末吉打）協助調查，並呼籲民眾若有線索，可聯絡（03-3337 6222）或到附近警局報案。

一條龍犯罪鏈失竊菸酒逾百萬

三蘇阿末指出，落網嫌犯擁有一套周詳幹案手法，由一名相信是首腦的物流業者負責安排整個過程，各司其職，形成一條犯罪鏈，估計他們已活躍超過1年。

他說，警方不排除嫌犯也涉及其他貨櫃失竊案，因此警方目前正積極展開調查。“警方於去年曾接獲數宗菸酒失竊案，涉及款項高達百萬令吉。”

他表示，警方將援引刑事法典第379條文（偷竊）調查，一旦嫌犯被控上法庭，罪名成立，可面對最高7年監禁，或罰款，或兩者兼施。