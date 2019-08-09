納吉SRC洗錢案 5證人先後去世







（吉隆坡9日訊）在前首相拿督裡納吉SRC洗錢案調查過程中，經有5名證人先後去世。

反貪會總部特別行動小組高級助理專員羅斯裡胡先今日告訴法庭，這些證人分別是納吉的私人秘書拿督斯裡阿茲林、首相署經濟策劃組總監拿督諾利亞阿末、巫統檳城州聯委會主席拿督斯裡再納阿比丁奧斯曼、退休公務員基金局投資組主任阿末諾希山和依薩依再迪。

羅斯裡胡先是納吉被控涉及SRC4200萬令吉洗錢案的第57名證人，他今日在案件進入第51天審訊出庭供證時表示，在其調查的過程中，有5名證人先後去世。

他也披露，他已經梳理了千多份與案件有關的文件，這些文件主要來自銀行、財政部、退休基金局、SRC國際公司、Ihsan Perdana、Ganding Mentari等公司。

他在受到主控官依薩莫哈末尤索夫盤問時說，此調查的目的已放在2015年7月3日的文件，排號是第252/2015號文件，而這份文件由法務會計組專員助理柏蘭拉Prem Rash歸檔立案，隨後他於7月6日受委為SRC公司案的查案官。

他也披露，他是援引2009年大馬反貪會法令、2001年反洗黑錢與反恐融資法令（AMLA）和刑事法典調查此案，而調查行動獲得反貪會特別行動、法務會計組、調查部門及西馬各州官員的支持。

柏蘭拉呈3秘書報告書 2本與SRC有關

羅斯裡告訴法庭說，柏蘭拉在2015年7月6日晚上10時在辦公室與其會面，並交給他3本調查用途的秘書報告書，其中2本與SRC有關，另一本是Gandingan Mentari，這些書包含董事的決議通知、會議記錄及委任信。

他說，他接著在2018年7月18日與SRC國際公司前任主席丹斯裡依斯密兼本案第39名證人會面以瞭解更多，也向後者提及SRC的會議記錄。

他說，依斯密詢問他要帶什麼文件，他告訴對方能帶什麼就帶什麼。接著依斯密說有一套文件在車上，並把它交出，當中文件有2013年的會議記錄。

“依斯密提呈的文件是影印版本，且沒有署名，於是我詢問依斯密為何這些沒有出現在SRC秘書報告書？”

他說，他隨後請特別行動小組的調查官員哈尼複印上述文件兩份，一份予反貪會，一份依依斯密的要求，給了他。

徐肅文離職沒交還文件 反貪會無功而返

羅斯裡表示，反貪會曾試圖從SRC國際公司前秘書徐肅文兼本案第51名證人（Chee Suwen）取得正本，但無功而返，因為她已經離職，也沒有將所有文件交還給公司。

羅斯裡說，由於依斯密沒有保留文件的正本，反貪會無法獲得正本。

“反貪會查閱複印文件後發現，2011年9月7日開會的原版會議由時任SRC公司董事特倫斯（Terence Geh）記錄，但特倫斯尚在逃亡且下落不明，反貪會搜查了SRC國際公司也無法找到正本文件。”

54歲的羅斯裡在1988年擁有瑪拉工藝大學電腦科學文憑證書，在1993年擔任彭亨反貪會調查官員的助理一職，接著在2015年7月6日擔任反貪會調查官員，隨後再擔任特別行動小組高級助理專員。

納吉的女兒諾亞娜納茲娃（Nooryana Najwa）今日也以一身淺藍色服裝出席聆聽審訊。