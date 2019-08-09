性侵侄女 大伯監8年

（檳城9日訊）14歲侄女淚書控訴遭伯父強姦案，今日地庭法官祖哈敏基於被告答辯無法挑起控方證據中的疑點，宣判被告強姦罪名成立，監禁8年，但因年過60歲而逃過鞭刑，刑期從判決日算起。

法官判決後，被告代表律師蘭吉星即提出要求暫緩執行刑法，以便上訴高庭，獲法官批准，附加條件維持與之前一樣，即繼續以1萬6000令吉保外，每月20日需到住家附近的警局報到，以及護照暫交法庭保管。

早前經營土產生意，64歲的被告黃世發（譯音），在2013年3月27日首控上庭，指他於2011年11月至12月晚上8時至9時，在檳城阿依淡一間住家內強姦14歲8個月的侄女，觸犯刑事法典376（2）條文（亂倫）。

案件經過多年冗長審訊後，在今日下判，只見被告單獨現身法庭，受害者或其家屬則未有到來聆聽判決。

單獨出庭 未見家屬

蘭吉星在較早前求情時說，被告現工作為售賣藥物，每月收入3000令吉，為一名初犯，無其他犯罪紀錄，而被告患有心臟病，在這麼多年的審訊中，每次都有出庭，不曾逃跑。

主控官法拉艾米副檢察司指出，被告所犯下的是嚴重罪行，同時被告作為一名長輩，理應保護而不是傷害受害者，顧及受害者及公眾利益，要求法庭給予合理判決。

隨著判決後，控方也指將會針對判決提出上訴。

此案在2012年12月由檳州愛國黨所揭發，隨著黃世發在2013年3月23日被捕，4天後他也正式被控上庭。審訊期間，控方共傳召10名證人上庭供證，包括受害者、受害者父母親及查案官等。

2016年8月5日，地庭法官因控方表面證據不足，宣判被告在無需席庭答辯下，當庭無罪釋放。隨後控方上訴，去年6月22日高庭司法專員拿督阿曼沙里批准控方的上訴申請，推翻地庭2年前對被告作出無罪釋放的判決，諭令被告需回到地庭自辯。