【爪夷書法爭議】檳威華校董聯會堅拒 明爪夷書法交流會照跑

（北海9日訊）雖然教育部長馬智禮昨日宣佈對爪夷文書法單元做出數項調整，但檳威華校董事聯合會仍然堅決反對這項措施，因此將按照原定計劃，於本月11日（週日）早上10時，在檳城孔聖廟中華中學舉行全檳華校三機構代表交流會。

該會主席李添霖今日召開緊急記者會說，教育部正副部長所宣佈的內容分歧，一個說教師自行選擇以何種方式教導學生，另一個卻說教師可以選擇性教或不教。

正副教長所說不一

“教或不教並非是教師的權限，校長屆時要如何向教育局報告？”

“當天的交流會非常重要，檳董聯會將收集檳州90所華小董事會、家教協會和校友會的意見，以備忘錄方式提呈給馬智禮和張念群，以表達華社的反對和意願”。

他說，該會也歡迎華教人士、團體出席交流會，因為爪夷文書法的問題根本沒有解決到，學生還是要被迫學習，所以大家一定要出席。

收集意見呈教部

他說，該會也通過網上進行問卷調查，兩天內得到66個回應，其中31.7％來自董事會、34.9％校友會和33.3％是家協，並設有5個選項，非常不贊成爪夷書法者占了76.2％，不贊成22.2％。

該會顧問許海明局紳說，根據董總、專家和本地馬來學者的研究、看法和意見，由阿拉伯文簡化而來的爪夷文，事實上與伊斯蘭息息相關，其推廣主要是引導穆斯林走向正道，所以強制華小學生學習並不適當，因為它涉及宗教元素。

他說，華小生要學習三大語言，包括國語、英文和華文之外，還要吸收教育部推出的道路安全知識等，備受繁重課業的壓力，如今又要他們學習爪夷書法，可說是雪上加霜。

“小學每週上的語文課，華文占10節、國文9節和英文5節，哪還有時間去學習爪夷書法？”

他說，華校生在學習國語上面對困難和障礙，教育部應該探討如何提升小學生對國語的學習興趣，而不是再增加爪夷書法，這對學生沒有幫助，只有加重學生的壓力。

出席者包括署理主席馬良生、財政黃水芝、副總務曾文忠、理事楊式豐、陳亮君及執行秘書張晶琇。