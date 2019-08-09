洗衣店 紡織店 理發店 金匠店 4領域分階禁聘外勞

（吉隆坡8日訊）內政部長丹斯里慕尤丁表示，政府將從今年起至2021年，分階段終止4個服務業領域，包括洗衣店、紡織店、理發店和金匠店僱用外勞。

慕尤丁是於今日與人力資源部長古拉共同主持外勞管理委員會後，宣布這項決定。

慕尤丁：今年至2021年

慕尤丁表示，盡管上述4個領域在2009年起被凍結僱用外勞，而現有政策是允許替代外勞方案；而國內貿易及消費事務部提呈的建議，即是從今年起至2021年的3年內分階段終止替代外勞。

“終止（聘用外勞）的理由是優先給予本地人就業機會，並側重於更有利的經濟資源。”

外勞管理委會會議決定

慕尤丁表示，會議也探討了來自交通部的建議，並決定人力資源部的勞動市場資料及分析機構（ILMIA）針對倉庫領域的外勞需求進行深入研究。

“政府將根據研究結果，重新選出合適的政府機構，作為倉庫領域的監管機構（AKS）。”

慕尤丁透露，政府也將依據現有程序以及公司需求，批準聘請外勞在巴生西港和柔佛丹絨柏勒巴斯港口擔任起重機司機的申請。

“未來，企業需要考慮可以吸引本地員工的薪資條件，包括工資、津貼和激勵措施，以及趨向自動化和機械化。”

建築外勞評估費定750

慕尤丁表示，會議也同意工程部的建議，把建築業外勞的技能能力評估費用定為750令吉，以及石油及天然氣領域定為850令吉。

他指出，政府非常關註稻米業者目前所承擔高營運成本的問題。

“因此，今天的會議同意延長種稻外勞的臨時工作準證（PLKS）長達6個月。”

慕尤丁表示， 會議也探討了橡膠手套制造業面對的外勞短缺，特別是來自合適資源國，如尼泊爾和孟加拉外勞短缺的情況。

因此，人力資源部將和孟加拉政府進行最後最終協商，並將有關協商結果匯報給內閣

人力資源部是與孟加拉國政府進行最後談判的重點，談判結果將通知內閣，以決定接下來的大方向。

“同時，也會繼續聘請尼泊爾外勞。”