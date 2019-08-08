面額1萬 逮印尼男 警起千張巴西僞鈔





（亚庇8日讯）你有见过面额1万元的巴西钞票吗？印尼男子企图来沙巴兜售1000张面额1万元的巴西伪钞，在返国前被警方逮捕，总金额达1000万元的伪钞遭起获。

州警察副总监拿督再尼今日在记者会指出，这是沙巴警方今年首次破获的大宗伪钞案，相信也是沙巴警方破获的最大金额巴西伪钞案。

他指出，现今巴西货币兑令吉是1雷亚尔兑1.06令吉。

他称，落网的27岁嫌犯来自印尼奴奴干，对方是于本月5日下午4时准备搭乘渡轮返回印尼时，被警方逮捕。

他指出，警察当时觉得嫌犯形迹可疑，因此前往检查，结果发现他身上有一个盒子，盒内有1000张大面额巴西纸币，怀疑是伪钞，因此将他逮捕。

再尼表示，根据初步研判，男子从奴奴干到斗湖，欲以2万令吉兜售该批伪钞，结果买家只愿意付1万令吉，嫌犯因此拒绝出售，决定把伪钞带回奴奴干。

欲以2万元出售

同时，他表示，警方也会作进一步调查，以了解嫌犯是否有同党在亚庇进行同样的勾当。

再尼表示，警方相信这些纸币是伪钞，因为当中很多张的序号相同，不过是用高素质的机器印刷。

他表示，目前亚庇中央银行无法鉴定有关证物，因此警方将会尽快把证物带往吉隆坡的巴西大使馆，以便做进一步鉴定。

他称，嫌犯暂时被扣留至明日。警方目前援引刑事法典第489C条文（持有伪造或赝制货币或银行票据）调查此案。

该笔伪钞被认为是仿制巴西流通货币雷亚尔（Real）的伪钞；若是雷亚尔，伪钞金额兑换成马币就是1060万令吉。

不过，根据记者上网查证，这批伪钞仿制的应是巴西旧货币克鲁塞罗（Cruzados）。目前这种旧版货币已经不流通，根据1991年12月的汇率为1美元兑换1068克鲁塞罗。无论如何，这有待当局调查。