【爪夷書法爭議】肯定無法滿足所有人 林冠英：尊重多樣性 欣賞差異

（吉隆坡8日訊）行動黨秘書長林冠英說，內閣昨日做出決定，將介紹爪夷文書法的單元列為選修課，肯定無法滿足所有人，包括來自非馬來社會的人士，他們要求擱置這個單元，直至與所有華小和淡小的代表組織完成協商為止。

“內閣昨天已議決，它並不是強制性的，屬於選修，而且不考試，希望這有助於讓大家繼續往前邁進。”

他認為，來自各行各業的大馬人應該互相交流，以瞭解是什麼分裂了我們，以及甚麼團結了我們。

“讓我們共同努力，一起尊重多樣性，欣賞彼此的差異，使我們變得更強大、更成功。”

林冠英今日發表文告說，針對教育部在沒有事先諮詢相關團體之下，就決定在華小及淡小四年級國文課本推出介紹爪夷文書法的單元，行動黨全國領袖與全國民選代表之間，經於8月5日展開了公開坦率的討論，他也在昨日向內閣反映了討論結果。

他說，非馬來社會、華教及淡文教育人士的不滿，是因為他們認為教育部是在沒有事先諮詢各相關代表組織之下，單方面做決策，連沙巴與砂拉越兩州亦針對此事表達同樣的不滿。

“這已經廣泛地引起了華淡小代表組織的疑竇及釀成了信任赤字，並認為教育部背後擁有隱議程。不過，部長否認了這一點。”

他表示，馬智禮宣佈了內閣的決定，即小四國語課本中的爪夷文書法簡介不考試，同時僅列為選修。