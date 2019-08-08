紐夫婦回國洋房擺空城 宵小每天偷 搬走32萬財物

（吉隆坡8日訊）一對在私人界服務的紐西蘭籍夫婦回國度假，空置三層樓洋房卻被宵小盯上，宵小在短短2星期內，每天騎著摩多到洋樓，攀爬上樓上撬開窗口潛入屋內，每天偷走一點物品，結果該對夫婦返回吉隆坡時，驚覺屋子遭人破門行竊，搬走約32萬令吉的財物；警方稱，若這對夫婦再遲些日子返家，可能屋子所有物品皆被宵小搬空，只剩下屋子空殼。

警方在接獲投報後，迅速逮捕了一名本地39歲的印裔男子，調查發現他將近半的贓物帶到茨廠街的跳蚤市場脫售，其中包括3台液晶電視機。警方逮捕嫌犯後，僅取回約14萬令吉的賊贓。

吉隆坡副總警長拿督羅斯蘭今天中午在記者會上說，警方是於本月1日早上9時24分左右，接獲一名68歲的紐西蘭籍的男子（私人公司服務）的投報，指他位於武吉班底路租住的三層樓獨立式洋房遭人破門行竊，家中的電器和家具以及貴重的物品，所剩無幾，點算後損失約32萬令吉。

“這名事主與妻子於上個月與妻子，一起返國度假，屋子空置一個月，而且毗鄰也沒有鄰居。”

他說，警方調查發現當地沒有保安人員，事主的家有設閉路電視及警鈴，但是當時候沒有操作。

他指出，警方接獲投報後，經過追查於本月6日下午5時分，在班底峇魯人民組屋區逮捕正步行回家的39歲印裔男子。警方過後在他家搜出價值約14萬令吉的賊贓。

“警方調查顯示，嫌犯在過去2星期，每天進事主的家偷竊，每天都搬走一些物件，包括運重器材，在拆掉整套零件，一點點搬走。”

羅斯蘭說，這名在茨廠街販賣二手貨的嫌犯，擁有6項犯罪前科，其中2項是破門行竊及非法入侵建築物，其餘是涉及毒品活動，他的尿檢也不過關。

他指出，警方已將嫌犯押往法庭申請延扣7天至本月12日，並援引刑事法典第457（破門行竊）條文調查此案。