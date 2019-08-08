冒名元首機要秘書 "拿督斯里"詐騙女子10萬

（吉隆坡8日訊）一名自稱擁有拿督斯里頭銜的26歲男子，斗膽冒充國家元首機要秘書兼國家王宮顧問，與一名階級為助理警監的輔警聯手，向一名30餘歲的巫裔女事主進行詐騙，聲稱砂拉越王宮價值180萬令吉的財產遭關稅局扣押，只要她願意付出一筆錢就可以得到可觀獎賞，女事主信以為真，結果先後繳付的10萬令吉後，分文未得，方知上當而報案。

警方接獲女事主的丈夫投報，經過2天的追查，警方分別在彭亨淡馬魯逮捕一名從事餐飲業的26歲嫌犯，以及在雪州加影地區逮捕一名31歲的輔警。

26歲嫌犯及輔警被捕

吉隆坡副總警長拿督羅斯蘭今天中午在記者會上說，警方是於本月6日接獲一名巫裔商人的投報，指他的妻子遭一名聲稱是拿督斯里的男子詐騙。

“詐騙男子聲稱他是國家元首機要秘書兼國家王宮顧問，並指砂拉越王宮價值180萬令吉的財產遭關稅局扣押，因此遊說她只要給10萬令吉，待財產2星期後解凍時，即可得到一筆可觀的獎賞。”

他指出，女事主聆聽這名男子說辭後，不以為詐，先後於8月1日及8月2日先後將10萬令吉匯款給對方。“其中5萬5000令吉的現款是當面交給這名男子，另外5萬5000令吉則通過多個銀行戶頭匯款。”

罗斯兰说，布城商业罪案调查组警方接获投报，经过追查后于本月8日凌晨3时40分，在彭亨淡马鲁逮捕了一名从事餐饮业的26岁马来男子，接著在当天下午5时30分左右，在雪州加影地区再逮捕另1名31岁的辅警。

他說，警方調查發現，這兩名嫌犯是串謀詐騙女事主，其中1人充當“中介”。至於落網的2名嫌犯，是否還涉及其他詐騙，以及他們活躍多久，警方尚在調查中。

他指出，這2名嫌犯已被警方押往法庭申請延扣，以作深入的調查。同時，警方呼籲民眾，若有任何罪案的情報，可致電附近警局，或聯絡吉隆坡警方熱線03-21159999或市警控制中心03-21460522分線584/585。