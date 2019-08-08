納吉：任相時期支持萊納 “但廢料須運出國外”





（吉隆坡8日訊）前首相拿督斯里納吉表示，他在擔任首相時期支持萊納在我國運作，但必須要有方法把廢料運出國外，人民才能安心。

“我從不曾欺騙人民說一定能辦到，然而關丹國會議員傅芝雅及文冬國會議員黃德卻欺騙人民，因此這兩人若有尊嚴就應該辭職。”

他昨晚在巫統宣傳組主辦的“真相－金錢就是王道”知性論壇上，回答現場民眾詢及究竟萊納與前朝政府達成什麼協議，以致現今政府仍需讓步該公司營運的問題時，作出回應。

針對這次座談會主題“金錢就是王道”是引述自首相敦馬哈迪抨擊納吉的言論，納吉強調，他的原話並非如此，馬哈迪卻故意不明白。

指傅芝雅黃德欺騙人民

他解釋，他的意思是，在幫助人民的事情上各方面都要用到錢。他指出，馬哈迪是熱愛權勢的人，目標就是得到權勢，並且可以不計任何風險。

“馬哈迪的土團黨也是在行動黨領袖林吉祥慫恿下成立，當時林吉祥對馬哈迪說，不如你成立一個新政黨，只要可以瓜分一半馬來票。”

他說，他能夠接受敗選的事實，卻無法接受對手編制的謊言。

他笑言，自己現在更親民，隨時可以和人民自拍，因為他的個性本就喜歡到處閑逛，過去是因為身為首相，有各種禮節要遵守。

北根辦公室曾遭射擊

納吉指出，由於他的巫統北根區部主席辦公室曾遭狙擊手射擊，警方對他的保安變得格外嚴密。

他告訴記者，此事發生在2017年初，槍手從200米外擊中辦公室鏡子邊緣，幸好他沒有在辦公室里，因此，此事更像是對他作出警告。

他已經向警方報案，但是警方沒有找到狙擊手，最後把案件列為沒有進一步行動。

他聲稱，這是他首次對外透露此事。