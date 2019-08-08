【吉州議會】居林機場貨運為主 大臣：不威脅檳機場地位





（亞羅士打8日訊）吉打州務大臣拿督斯里慕克力說，居林國際機場以貨運為主，以輔助北馬區的貨運服務，不會威脅檳城國際機場的地位。

他說，吉州政府已會見檳州政府的領導，並向檳州政府講解居林國際機場計劃，有一些建議也獲檳州政府接受。

他說，檳州政府希望提升檳城國際機場，將能容納的客流量從原本的650萬人次提升至1200萬人次，一旦該機場專注客運服務，檳城國際機場僅剩一條供貨運服務的跑道。

必可滿足北馬貨運需求

慕克力今早在吉州立法會議口頭問答環節中說，據州政府展開的調查，北馬區的貨櫃已經直接送往吉隆坡國際機場，倘若居林國際機場順利建成，勢必滿足北馬區的貨運需求。

他說，居林國際機場計劃獲得聯邦政府的支持，他並沒有看見任何阻礙該計劃進行的因素。聯邦政府還撥出3億令吉作為建設工業園基本設施的經費。

他說，目前共有7家國內外公司有興趣投資居林國際機場計劃，州政府預計在明年初進行公開招標，明年中旬公布招標結果，估計需3年時間完成招標及移交土地程序。

大年巴士站推中央售票系統

吉州政府將在雙溪大年巴士車站推行中央售票系統（CTS），同時也考慮將默貢沙哈柏丹那巴士總站私營化，以提升現有服務。

吉州交通事務委員會主席阿茲曼說，亞羅士打市政廳曾於2016和2018年向州政府及交通部提呈申請，以提升沙哈柏丹那巴士總站，所需費用約2000萬令吉。

他說，由於州政府財務有限，希望在第十二大馬計劃下獲得聯邦政府撥款。

交怡去年遊客人數沒達標

浮羅交怡雖然是大馬著名旅遊勝地，然而去年的遊客人數卻無法突破預期的目標。

吉打州旅遊及文化事務委員會主席阿斯米魯在吉州議會總結環節時指出，吉打在2018年為浮羅交怡定了400萬人次遊客目標，然而最終只獲得350萬人次。

他說，雖然浮羅交怡是個旅遊勝地，但比起其他地方如泰國普吉島或印尼巴厘島，還是有落後的情況。

他說，州政府會致力開拓更多國外直飛浮羅交怡的航班，吸引更多遊客前往交怡島。

他說，州政府也努力把遊客帶來內陸，推出“逃離到美麗大自然”的口號推廣州內的自然生態。

他說，在亞羅士打，有潛質的旅遊景點包括查希爾清真寺、唐人街、馬來油街、象嶼山等。旅遊局可與私人界合作，提供相關的旅遊配套。