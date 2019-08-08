7月收緊管制後首次 日批准對韓出口材料

（東京、首爾8日訊）日本在上月收緊對韓國關鍵半導體材料出口管制，並在週三正式發行政命令，將韓國從貿易優待國家的白名單中除名，本月28日實施，有效期3年。兩國的緊張關係或有轉機，日本經濟產業部今天指出，已批准對韓國出口部分管制材料，為7月日本對韓國收緊出口管制以來首次放行。

內閣官房長官菅義偉說，這表明出口管制措施並非禁運措施，不會隨意管制，只要是正當交易，日本都會發出出口許可。

據日媒報導，經濟產業部批准了一部分日本企業所提出的允許出口申請。經濟產業省在審查後判定，這些貨物不存在被用於軍事裝備的風險，因此只用一個月就批准了出口申請，比標準90天審查期有所提前。

韓國批評日本以經濟手段報復兩國之間的歷史問題，總理李洛淵表示，這次日方批准出口的是EUV光阻劑，該材料對三星電子的高端晶片代工生產業務至關重要。李洛淵表示，正加緊以外交渠道，令日本收回經濟打擊手段。

韓總統：限制出口損信譽

日韓貿易摩擦的導火線，源自於韓國最高法院去年10月裁定，日本企業需向二戰期間強徵的韓國勞工及遺屬作出賠償。

韓國總統文在寅說，日本對韓國實施嚴格出口限制的做法，是將其工業優勢作為對抗另一個國家的武器，這將損害日本的國際信譽。

文在寅認為，迄今為止，日本的措施破壞了對自由貿易秩序和國際分工的信任。即使有好處，也將是短暫的。最終，這將是一場沒有贏家的遊戲，包括日本在內的所有人都將成為受害者。