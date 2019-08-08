林冠英：黃瑞林或面對彈劾 火箭將捍衛雪議長職

（吉隆坡8日訊）財政部長林冠英指出，雪州政府或因改教法案而引發憲政危機，議長黃瑞林可能面對彈劾，不過，雪州議長課題並不似外界所揣測那樣。

也是行動黨秘書長的他強調，該黨將捍衛雪州議長職。

他今日為馬中商務理事會主辦的“馬來西亞─中國‘一帶一路’經濟合作論壇”發表開幕詞後，針對雪州議長危機受詢時指出，在改教課題上，必須尊重聯邦憲法對未成年都給予的保障。

改教課題尊重憲法

他強調，該黨堅持聯邦憲法裏所闡明的保障，即未滿18歲的成年人，必須同時獲得母親與父親的允准，才能改教。

他補充，該黨立場鮮明，遵守聯邦憲法及聯邦法院（針對未成年改教）的裁決，即未成年者必須獲得父母雙方的同意，才可以改教。

提到熊貓債券課題，林冠英表示，由於目前的價格不具吸引力，仍在討論其價格與利息等細節。

“若有進一步消息，我們將會再宣布，我相信可以給大馬人一個具吸引力的價格，目前的價格不夠吸引力。”

拒評爪夷書法及收購大道課題

行動黨秘書長林冠英拒絕針對該黨在華小和淡小明年四年級起需學習Khat課題的立場，發表進一步談話，要求媒體等待文告。

他強調，他關注的是每次他針對Khat發表的談話，都沒有被準確報導。

“教育部長馬智禮將召開記者會，可以等文告嗎？”當記者欲追問時，“你可以問其它問題嗎？”

此外，他也不願針對收購大道的進展發表談話，只說首相敦馬哈迪已經回應課題。

據報導，財政部提出以62億令吉收購大道的建議已經暫時喊停，以重新審查所獻議的價格。該部較早前宣布，將透過發行債券集資62億令吉收購巴生河流域4條大道特許經營權，並且以交通疏導費取代。

林冠英說，該部將設立一條特別管道，主要協助中企投資者直接與政府官員接觸，一有問題就馬上處理與解決。

“我將在訪問中國時，再決定其中細節。”