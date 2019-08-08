【爪夷書法爭議】馬智禮：不擱置不考試 怎麼教 老師決定





（布城8日讯）教育部长马智礼宣布，2020年起，华淡小四年级的国文科“爪夷文书法”（Seni Khat）单元列为选项，并授权教师自行选择以何种方式教导。

马智礼说，原本占四年级国文课本164页中6页的爪夷文书法，也减至3页，内阁也一致议决，不会对爪夷文书法进行任何形式的测验和考试。

学不学习由教师决定

他今午在副教育部长张念群陪同下召开记者会，针对近日闹得沸沸扬扬的爪夷文书法课题，宣布内阁会议昨天的决定。

他指出，内阁议决，爪夷文书法课程将会在进行几个相关调整后继续落实，不会展延。

“教育部希望通过内阁的这项决定，爪夷文书法的课题不会再错误的被挑起，以致造成民众混淆。”

在问答环节上，马智礼表示，如何传授给学生，交由教师自行选择以何种创意方式来教导，学生是否可以选择不学习，也交由教师决定。

他强调，政府不会强迫教师一定要教导，但会鼓励。

“你要我们采取行动？不，我们不会强迫，而是鼓励。”

他补充，这项书法只是在华淡小推行，并不包括国小，因为国小本来就有教导爪夷文。

政策研究委會討論結果 爪夷書法非倉促推行

马智礼抱怨，爪夷文书法并不是他和副部长突发奇想，更不是仓促之间推行，而是政策研究委员会讨论的结果。

他指出，爪夷文书法早在2014年便已规划，将于2020年推行，并且邀请博大、教专（NUTP）等组织讨论。

他说，政策研究委员会的报告目前交给实验室探讨，10月会敲定，然后带到内阁。

“爪夷文书法不是阿拉伯化也不是伊斯兰化，而是让学生了解我国文化传承。国文有本身的历史，爪夷文书法与马来文脱不了关系。”

马智礼也以中文说出“不是爪夷文，是爪夷文书法”，强调它不是学习一门科目和一种语文。

联邦政府执行 沙砂须跟随

对于东马拒绝把爪夷文书法列入小学国文课一事，他强调，沙巴和砂拉越是马来西亚的一部分，根据联邦宪法，教育属于联邦政府的事项，由联邦政府执行。

他说，在发展新的课程纲要方面，政府都会谘询各方的意见，只是爪夷文书法并不是新的课程纲要，而是旧课纲。

他表示，教育部的政策研究委员会在制定新课纲时都会和相关利益方磋商，包括零拒绝政策和零辍学政策等。

询及教育部未来会否邀约董教总参与课程编写，马智礼说，在课程方面，该部一般会与专家沟通，这是专家的问题，例如在编写地理课本，就会与学者磋商，而在发展马来文课程方面，就会谘询国语专家学者和文学家等，确保真正的专业。

“政治人物如我一般都不会参与课程编写，政党也不能参与，这是负责课程发展单位的职责。”

询及教育部为何不像泰国般推介编码课程，马智礼指出，政府早在2016年就开始在小学六年级推介编码课程，共有43万1000名学生参与。

“到了2020年，所有的小学都要学习编码课程，会有约131万学子受惠。”

他说，这个问题他已经在国会作出回答。

教長：州行政議員允關注數理科

马智礼表示，各州负责教育事务的行政议员已经同意，在小学专注加强数理科教学，以确保数理科目成为小学的优先科目。

他称，教育部发现很少大学生选修理科系，而学生不读理科的原因是中学未选理科，再追溯下去就是在小学未能良好掌握数学

“为了提升小学生的数理程度，教育部将会推展更多与科学、工艺、工程与数学（STEM）有关的教学活动，同时鼓励州政府协助学校开办数理补习班。”

他说，2015至2018年小六评估考试的成绩显示，数学的成绩下滑现象很显著，因此，联邦政府有必要和州政府加强合作来推动《强化STEM教育举措》运动。

他今日与各州负责教育课题的州行政议员进行会议，会议上，所有的州行政议员原则上都认同应该关注数理科。

“他们会把这个决定带回各州讨论，以便纳入2020年的预算案。”