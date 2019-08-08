【爪夷書法爭議】馬智禮：不擱置不考試 怎麼教老師決定





（布城8日訊）教育部長馬智禮宣布，2020年起，華淡小四年級的國文科“爪夷文書法”（Seni Khat）單元列為選項，並授權教師自行選擇以何種方式教導。

他說，原本佔四年級國文課本164頁的爪夷文書法，也從原本的6頁減至3頁，內閣也一致議決，不會對爪夷文書法進行任何形式的測驗和考試。

他今午在副教育部長張念群陪同下召開記者會，針對近日鬧得沸沸揚揚的爪夷文言書法課題，宣布內閣會議昨天的決定。

他指出，內閣議決，爪夷文書法課程將會在進行幾個相關調整後，繼續落實，不會展延。

“教育部希望通過內閣的這項決定，爪夷文書法的課題不會再錯誤的被挑起，以致造成民眾混淆。”

在問答環節上，馬智禮表示，如何傳授給學生，交由教師自行選擇以何種創意方式來教導，學生是否可以選擇不學習，也交由教師決定。

他強調，政府不會強迫教師一定要教導，但會鼓勵。

“你要我們采取行動？不，我們不會強迫，而是鼓勵。”

他補充，這項書法只是在華淡小推行，並不包括國小在內，因為國小本來就有教導爪夷文。

馬智禮：非倉促推行

馬智禮抱怨，爪夷文書法並不是他和副部長突發奇想，更不是倉促之間推行，而是政策研究委員會討論的結果。

他指出，爪夷文書法早在2014年便已規劃，將於2020年推行，並且邀請博大、教專（NUTP）等組織討論。

他說，政策研究委員會的報告目前交給實驗室探討，10月份會敲定，然後帶到內閣。

“爪夷文書法不是阿拉伯化也不是伊斯蘭化，而是讓學生了解我國文化傳承。國文有本身的歷史，爪夷文書法與馬來文脫不了關系。”

馬智禮也以中文說出“不是爪夷文，是爪夷文書法”，強調它不是學習一門科目和一種語文。

對於東馬拒絕把爪夷文書法列入小學國文課一事，他強調，沙巴和砂拉越仍是馬來西亞的一部分，根據聯邦憲法，教育是屬於聯邦政府的事項，由聯邦政府執行。

他說，在發展新的課程綱要方面，政府都會諮詢各方的意見，只是爪夷文書法並不是新的課程綱要，而是舊課綱。

他表示，教育部的政策研究委員會在制定新課綱時都會和相關利益方磋商，包括零拒絕政策和零輟學政策等。

詢及教育部未來會否邀約董教總參與課程編寫問題時，馬智禮說，在課程方面，該部一般會與專家溝通，這是專家的問題，例如在編寫地理課本，就會與學者磋商，而在發展馬來文課程方面，就會諮詢國語專家學者和文學家等，確保真正的專業。

“政治人物如我一般都不會參與課程編寫，政黨也不能參與，這是負責課程發展單位的職責。”

詢及教育部為何不像泰國般推介編碼課程，馬智禮指出，政府早在2016就開始在小學六年級推介編碼課程，共有43萬1000名學生參與。

“到了2020年，所有的小學都要學習編碼課程，會有約有131萬學子受惠。”

他說，這個問題他已經國會作出了回答。

小學專注加強數理科教學

馬智禮表示，各州負責教育事務的行政議員已經同意，在小學專注加強數理科教學，以確保數理科目成為小學的優先科目。

他稱，教育部發現很少大學生選修理科系，而學生不讀理科的原因是中學未選理科，再追溯下去就是在小學未能良好掌握數學

“為了提升小學生的數理程度，教育部將會推展更多與科學、工藝、工程與數學（STEM）有關的教學活動，同時鼓勵州政府協助學校開辦數理補習班。”

他說，2015年至2018年小六評估考試的成績顯示，數學的成績下滑現象很顯著，因此，聯邦政府有必要和州政府加強合作來推動《強化STEM教育舉措》運動。

他表示，他今日與各州負責教育課題的州行政議員進行會議，會議上，所有的州行政議員原則上都認同應該關注數理科。

“他們會把這個決定帶回各州討論，以便納入2020年的預算案。”

教育部問答錄

問：為何華、卬裔社群特定群體在與教育部就爪夷文書法課題進行會面及達致協議後，突然會出現U轉？

答：教育部不能代表他們回答這個問題，這個問題最好是問回他們。

問：對於一些特定團體發動請願，抗議在母語源流學校推介爪夷文書法，你甚麼看法？

答：任何團體都可以發表看法，也歡迎各方的看法，但教育部和內閣是在進行了深入研究後才有這個決定。

問：為何教育部在決定在課本推介爪夷文書法之前，沒有與相關利益者商討？

答：教育部從2014年開始已經盡一切努力，進行全面的探討，它不是個人自行的決定。

問：為何國小和母語學校的國文科目會出現不同版本的課程綱要？是否有統一的建議？

答：這是考量到兩個源流學校的適用性和成效，同時確保學生可以良好及有效的掌握國文。目前為此，已經確定的課程綱要將會持續。

問：有人建議把爪夷文書法的學習列為課外活動而非在課室教學，為何教育部反對這項建議？

答：這不是一個好的建議。將之列入國文科會更有效，因為爪夷文書法被視為馬來文遺產、歷史和發展的重要文字。

問：為何沒有教導其他的書法？

答：在國文科教導爪夷文書法是因為它與馬來文相關。

問：如果爪夷文書法經在2014年已經準備，為何現在才宣布？

答：教育部沒有宣布這個事件。從2014年開始，教育部是對這個課程進行檢討和修定，課程是在2020年才推行。

問：為何需要推行爪夷文書法？這個書法對學生的未來有何好處？

答：這是教育部推廣及鼓勵學生珍惜馬來文作為國文重要遺產及歷史的文字的同時，也協助新一代國民珍惜國家遺產和歷史。它也是一個重要的國家身份，大為在國徽、國家憲法等都可以找到爪夷文。

問：為何爪夷文書法在馬來文科目推介，而非其他科目？

答：爪夷文書法是馬來文組成的一部分。

問：Khat和爪夷有甚麼差別？Khat與宗教有關嗎？

答：爪夷是一種馬來文用來書寫的文字，後來才改用Rumi的羅馬字母，Khat是爪夷文的書法，而不是宗教課題。