稅收局入稟高庭 納吉兒被追稅3760萬





（吉隆坡8日訊）內陸稅收局向前首相拿督斯里納吉追討16億9000萬令吉所得稅後，如今向他的兒子拿督納茲夫丁追討2011至2017年所拖欠的3760萬令吉所得稅。

大馬政府通過內陸稅收局，於7月24日入稟高庭起訴現年36歲的納茲夫丁。

政府指納茲夫丁仍拖欠2011年至2017年估稅年的所得稅，稅收局已於今年3月18日，向他發出誌期3月15日的通知書。

政府稱，由於納茲夫丁沒有按照1967年所得稅法令103條文，在通知書發出的30天內繳付欠稅，因此所需繳付的所得稅增加10%。

訴方說，如果辯方仍無法繳付欠稅和上述額外10%欠稅，在上述條文下，他的欠稅將再增加5%。政府表示，辯方目前尚未繳付的欠稅，以及因拖欠而所需繳付的額外稅務，共達3764萬4810令吉73仙。

上述欠稅分別是2011年178萬零837令吉70仙、2012年660萬4851令吉81仙、2013年627萬9834令吉41仙、2014年436萬零278令吉87仙、2015年207萬4950令吉76仙、2016年262萬3943令吉76仙，以及2017年1392萬零113令吉42仙。

除了上述3764萬4810令吉73仙，政府也要求辯方繳付這筆欠稅的5%年利息，堂費和法庭認為適合的其他賠償。

高庭副主簿官諾麥占今天提出以電子審查（e-review）進行案件管理，即雙方無需出庭。

政府於6月25日通過內陸稅收局起訴納吉，追討2011年至2017年期間須支付的16億9000萬令吉的所得稅。

高庭副主簿官努麗雅娜將於本月30日進行案件管理。