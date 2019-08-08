台灣宜蘭6級地震 全台搖晃 六旬婦遭壓死







（台北8日訊）台灣宜蘭外海今天清晨5時28分發生6級地震，全台皆有震感，多地均傳出有人員受傷，其中新北市一名64歲婦女遭倒下的衣櫃壓傷命危，送院經搶救無效身亡。

宜蘭外海發生的淺層地震，震源深度22.5公里，其中宜蘭武塔首當其衝，震度達6級，為全台最大；南澳、蘇澳、冬山以及宜蘭市區為5級。其他地區，雙北、桃園、新竹縣、台中與花蓮4級，南投、基隆、苗栗、新竹市、彰化、雲林為3級。及後蘇澳鎮發生另一次震源深度66公里的地震，震感最強的宜蘭縣，震度為3。

不少民眾被強震嚇醒，並紛紛在社交網或通訊群組報平安，有人就說感覺起來搖得比1999年的921大地震還久，也有人表示家中電視機都被搖到摔落在地。台鐵部分列車停駛或延誤，高鐵須限速行駛，部份列車延誤。

全台逾萬戶停電

早上7時，宜蘭縣蘇澳鎮再出現一次4.6級地震，震源深度66.4公里。氣象局表示，未來一週不排除還有6級以上的地震。總統蔡英文呼籲保持冷靜，行政院長蘇貞昌前往中央災害應變中心，了解災情。他說，颱風期間又遇到地震，過去比較少見，政府會繼續針對防範颱風警戒。

不排除再有6級地震

至上午11時，地震造成全台逾萬戶停電，當中大部分已恢復供電，僅餘百多戶仍在搶修；另全台共發生4宗氣體洩漏事件。

地震又造成多處建築物不同程度損毀，部分樓體外牆水泥或瓷片剝落，而超市及便利店也有天花板脫落，貨物散落一地。在台中市南區高苑路及高平路口，自來水管破裂及氣體洩漏，造成路面隆起高度約10公分，面積約40平方米，消防員到場戒備，相關部門已派員到場搶修。

颱風“利奇馬”轉強颱 北部縣市或停工停課

台灣氣象局稱，颱風“利奇馬”已增強為強烈颱風，並於今早8時30分發出陸上警報，預料“利奇馬”將於下午至明早最接近台灣，而台灣的東北沿海多地，包括新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮等地將最受影響。根據最新風力預報，台灣北部多個縣市明早有可能停工停課。

今早8時，“利奇馬”的中心位於台北的東南偏東方約520公里海面，以時速15公里移動，近中心最大風速每秒51米。受颱風外圍環流接近的影響，新北、宜蘭地區及桃園山區、新竹山區料有局部大雨或豪雨。苗栗以北、台中山區、南投山區、嘉義山區及花蓮山區則有局部大雨。另根據台氣象局早上10時公布的最新風力預報圖，新北、基隆、宜蘭周五清晨風力將達到停工停課標準，但最終是否停工停課，仍以縣市政府公布為準。

台軍戒備應對災情

隨著“利奇馬”風力增強，台軍亦發通報，表示已為救災進行前期準備，派出投入2輛兩棲登陸突擊車、2艘兩棲突擊橡皮艇、發電機、抽水機等設備戒備。

中國中央氣象台昨天傍晚亦將“利奇馬”升級為強颱風級，並發布藍色颱風預警，預料“利奇馬”將在周六日間在浙江沿海登陸，亦不排除利奇馬將在浙江近海北上。