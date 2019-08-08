怕中國秋後算賬 《掃毒2》《使徒2》《追龍2》退縮撤出金馬獎

（香港8日訊）自己選、兩個只能活一個。

去年金馬獎沾上統獨爭議兩岸影壇關係緊張，目前中國電影報官方微博表示：“國家電影局消息，暫停中國影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展。” 引發各界高度關注。

除此之外，中國目前也干預香港片，對於還未在中國上映的港片若參加本屆金馬獎，將會失去上映機會，而出席的藝人甚至會被列入“觀察名單”，不少人因而被迫選邊站，其中包括劉德華和古天樂主演的《掃毒2天地對決》、梁家輝擔正的《追龍2：賊王》、張家輝主演的《使徒行者2：諜影行動》但目前確定取消報名，楊凡入選威尼斯影展的新作《繼園台7號》則沒有取消報名。

據悉中國強力打壓金馬獎，廣電總局早前私底下約見幾間香港電影公司老闆，表明官方態度，希望香港電影人可以配合，若堅持參加今年金馬獎就要承擔後果，為免秋後算賬，香港許多與中國緊密合作的公司和電影人決定放棄報名。

供詞一致“沒有報名”

投資《掃毒2》的寰宇公司老闆林小明表示不知道中國有沒有打壓金馬，只是今年的確沒有報名，至於林建岳的寰亞電影公司電影部負責人莊澄回應：“公司合拍片都是由中國合作方負責報金馬，我所知道今年是沒報金馬獎。”

至於星皓電影公司老闆王海峰直接了當表示會配合廣電局的政策。“支持國家電影局的決定，星皓電影今年的所有影片及藝人，都不會參加金馬獎。”梁朝偉與郭富城主演的《風再起時》據說也報名參加金馬獎，詢問出品的美亞電影公司老闆李國興表示：“《風再起時》還在做後製，所以沒想過要報名金馬。”

香港媒體向《繼園台7號》片商確認是否取消金馬報名，聯絡窗口表示：“我們去報名，怎麼可能取消？這句話很有問題，我們沒有取消報名。”

據知，國家電影局不只暫停中國影片和人員參加今年第56屆台灣金馬影展，更將中國的金雞獎刻意移到11月23日，與金馬獎頒獎禮同日舉行。因當局忽然下達禁令，相信全部中國電影會主動退出。