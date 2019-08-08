【爪夷書法爭議】 張念群：與華淡組織會面結論 只介紹 不考試 再商議

（八打靈再也8日訊）教育部副部長張念群指出，8月6日與華淡組織會面討論Seni Khat課題，同意擱置現有的課程與評估標準（DSKP）和課本內的相關內容，並將邀請相關團體一起討論修訂。

她今日發文告說，上述會面得出“只介紹、不考試、再討論”的結論。

文告中對董教總於8月6日發佈的聯合聲明逐點列出“備註”。

她說，理解華社的擔憂及考量，因此才會多番與不同的團體對話、交流，讓大家找到共同討論的平台及共識。

她說，有關接受各造“不學習”的立場，這是在8月2日就已經是定調，並且將會朝這個方向去處理。

她指出，大家同意“介紹Seni Khat”是可以接受的。

針對董教總的4項聲明，她的回應如下：

董教總在8月6日發文告表示，華團及淡米爾團體代表向副教長提呈及清楚傳達8月5日十二華團達致的《先擱置，再討論》5點共識及立場，並重申堅決反對在國民型小學學習爪夷文的立場。

以下為董教總的4個聲明及張念群的回應：

1. 今日華團及淡米爾團體代表向副教長提呈及清楚傳達8月5日十二華團達致的《先擱置，再討論》5點共識及立場。

2. 華團及淡米爾團體代表也在交流會中明確表達，堅決反對在國民型小學學習爪夷文的立場。

張念群註解：接受各造“不學習”的立場，這是在8月2日就已經是定調，並且將會朝這個方向去處理。

3. 華團及淡米爾團體代表在交流會中表明，目前已進行5年的國民型小學五年級國文課本中，只簡單介紹爪夷文讓學子有基本認識，而不是作為學習（包括寫字、功課或考試)的方式，是可以接受的。

張念群註解：大家同意，“介紹爪夷書法”是可以接受的。

4. 華團及淡米爾團體代表在交流會中向副部長重申“先擱置，再討論” 的立場，必須先邀請各相關利益團體參與DSKP的討論後，才決定如何在國民型推行簡單介紹爪夷文；同時也同意，未來在涉及各族群重大而敏感的教育課題，在實施前將會徵集相關的教育團諮詢，以充份良性的溝通交流，共同構建良好、健全的教育體制和措施。

張念群註解：同意擱置現有的DSKP和課本內的相關內容，並將邀請相關團體一起討論進行修訂。

張念群指出，這就是8月6日“只介紹、不考試、再討論”的結論。

“我也理解華社的擔憂及考量，因此才會多番與不同的團體對話、交流，讓大家找到共同討論的平台及共識。”