國安為由 美政府機構禁買華為

（華盛頓8日訊）美國政府週三頒佈臨時規定，禁止聯邦機構及承包商採購包括華為公司在內的5家中國企業電信設備。這項臨時規定將從8月13日起生效。

這項公告主要是禁止各聯邦機構採購或取得、延長或續約，被禁的企業包括華為、中興、海康威視、大華科技及海能達5家中國企業。

美國之音報導，美國國防部、總務署（GSA）和宇航局將依循2019財政年度國防授權法，修訂聯邦採購條例。2019財政年度國防授權法以涉及國家安全為由，禁止美國聯邦政府經費採購特定通信業者產品。

白宮管理和預算辦公室發言人伍德7日在一份聲明中說：“政府對保衛我們的國家免受外國對手的影響有著強有力的承諾，並且在實施針對包括華為設備在內的中國通信和視頻監控設備禁令的問題上，完全遵照國會的指示。”

今年5月，美國商務部以國安疑慮為由，將華為列入“實體清單”，若無特別許可，美國企業不能向名單上的實體出售零組件。不過，美國總統特朗普為重啟中美貿易談判，於6月與中國國家主席習近平在日本會晤後表示，允許美國企業向華為銷售產品。然而，過去幾天中美貿易戰火升溫，最新一輪在上海舉行的貿易談判無果，讓特朗普再宣布對中國進口商品加徵關稅，引起中方暫停採購美國農產品等反擊措施。