【爪夷文書法爭議】教其他教徒爪夷書法 5大宗教理事會：或違憲

（八打靈再也7日訊）五大宗教諮詢理事會（MCCBCHST）說，因為教導其他信仰的教徒爪夷文書法，爪夷文書法被列入馬來文科目可能會違反《聯邦憲法》12(3 )條文。

五大宗教諮詢理事會指出，爪夷文書法是阿拉伯書法，與伊斯蘭息息相關，用來書寫可蘭經句子和先知聖訓，這意味可蘭經的教義是以爪夷文書法書寫，即使學生有其他宗教信仰，也必須接受這種宗教的指示。

理事會今日發文告指出，憲法第12(3)條文闡明“沒有人會被要求接受其他非本身信仰的其他宗教指示或參與任何其他宗教儀式”，在這種情形下，建議教導學生爪夷文書法已違反憲法第12(3)條文。

因此，五大宗教諮詢理事會呼籲教育部暫時擱置推行爪夷文書法，直至釐清所有問題為止。

籲暫擱置直至釐清問題

“以羅馬字母文字書寫的馬來文，是學生的必考科目，至於教育部如何保證爪夷文書法不包括在屬於必考科目的馬來文考試內，目前還不確定。”

理事會表示，該組織也想了解教育部如何確保現在的保證，日後依然會受到保證，除非這些保證納入法令內。

五大宗教諮詢理事會在文告提出4個重點，其一是爪夷文書法是一種阿拉伯書法，不適合納入馬來文課程，同時不能強制規定所有人必修。

“其二是，爪夷文可以在藝術科目中教導；其三是，爪夷文書法可以在宗教課程中列為穆斯林的必修課。”

“其四則是，爪夷文書法被列入馬來文科目中可能會違反《聯邦憲法》第12(3)條文，因為教導其他信仰的教徒爪夷文書法。”

五大宗教諮詢理事會呼籲教育部，為促進團結馬來西亞人而擬定各項計劃，而非分裂馬來西亞人。

“在這個重要的時刻，還有許多有待處理的議題，科學與科技在充滿競爭的21世紀扮演重要角色，我們必須讓學生做好準備。”

“鄰國為學生推出電腦語言課程，我國必須提升國文水平，同時也別忘記英語的重要性，這是希望聯盟政府在競選宣言中承諾將作出的改變，才是必須推行的措施。”

這份文告由五大宗教諮詢理事會這份文告由五大宗教的代表聯署，分別是理事會主席廖炳堅神父、署理主席賈基爾星、副主席拿督莫漢、陳和章和勝勤法師。

屬阿拉伯書法與伊教息息相關

五大宗教諮詢理事會指出，爪夷文書法是一種阿拉伯書法，與伊斯蘭和可蘭經息息相關，爪夷文藝術或書法是伊斯蘭藝術的一環，對馬來藝術影響深遠。

理事會在文告中指出，依斯邁哈密在其著作《馬來社會與文化》（1988年語文出版局出版）中提及，爪夷文書法採用許多可蘭經的句子或先知的聖訓，因此是與伊斯蘭化關係最密切的書法藝術。

此外，理事會說，學者阿末阿都卡丁在其碩士論文《書法的分析》中闡明，書法從伊斯蘭時代開始就是其中一個最為顯著的藝術，可說是可蘭經的一部分。因此，伊斯蘭書法可以用來裝飾在皇宮、廟宇、學校和其他伊斯蘭建築物。

“因此，爪夷文書法是一種阿拉伯書法以及本質屬於伊斯蘭，而非馬來文的一部分。在馬來文課程中教導爪夷文書法，必須採用爪夷文文字。”

理事會認為，由於爪夷文書法並非一種語文，教育部建議把爪夷文書法納入必考的馬來文中，因而引發此舉有何動機的疑問。

“加上爪夷文書法必須採用爪夷文文字教導，我們也知道國文是馬來文而不是爪夷文，這也引起教育部的動機為何的疑問。”

屬大馬象徵說法沒根據

五大宗教諮詢理事會指出，教育部爭論說爪夷文書法是馬來西亞的象徵之一，但從歷史角度看來，這項說法沒有根據。

理事會強調，馬來文是馬來西亞象徵的重要部分，但爪夷文文字並不是，即使在馬來族群中，爪夷文文字於過去有至少50年時間不是主流。

“根據網媒《當今大馬》於8月3日題為'為了國家，讓我們支持爪夷文'的報導，掌管宗教事務的首相署部長慕加希說：'學習爪夷文書法可以讓我們學習我們的文化、遺產及歷史，我們會以身為馬來西亞人為榮。'”

“慕加希已默認了爪夷文書法（khat）與爪夷文（jawi）的共同點。”

理事會指出，馬來西亞是採用羅馬文字的馬來文作為國文，然而如今引發許多人關注的卻是爪夷文被列為馬來西亞的重要組成部分。

“教育部其中一個引起爭論的說法是，爪夷文書法是馬來西亞象徵的重要部分，這是不正確的說法。”

“爪夷文書法是阿拉伯書法，從來就不是馬來西亞象徵的一部分，而且是代表伊斯蘭的象徵。”

五大宗教諮詢理事會指出，“為了打造一個對豐富傳統文化持有自由開放的態度”是國家原則的宗旨，因此，它特別提及承認各種多元文化。

“根據上述觀點，把爪夷文書法納入藝術的科目是更加謹慎的做法。所以，爪夷文書法可以被當成藝術來學習，其他各族的書法也可以被納入。”

理事會也聲明，教育部進一步爭論的是，爪夷文書法出現在郵票等，這是一種沒有關聯的說法，沒有人反對爪夷文書法，但如今討論的是另外一個議題。