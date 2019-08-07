33單位偷電挖比特幣 國能損320萬







（關丹7日訊）關丹33個單位被揭發涉嫌偷電進行比特幣挖礦交易，導致國能蒙受320萬令吉的損失。

國能電錶及供電部總經理西蒂莎拉指出，根據國能公司探悉，有關單位在6個月前開始進行比特幣挖礦活動。

“我們展開突擊行動時，成功在23個單位收集到有關單位涉及比特幣挖礦活動的證據，另外10個單位則相信在事前知道此次的行動而銷毀證據。”

她是今日在關丹國能辦事處召開的記者會上，對媒體如此表示。

“比特幣挖礦”取締行動從早上10時30分開始，30支特別隊伍及5名國能安全服務部官員參與行動，並獲得吉隆坡推事庭發出的搜查令。

駁接電纜繞過電錶偷電

她說，比特幣挖礦活動涉及高電能的電腦作業，所以涉及的單位因此“偷電”以減低電費，他們直接駁接電纜，繞過電錶來偷電。

“我們第一項突擊行動是檢查甘榜再也加丁一個無人單位，發現繞過電錶的電流量為1500安培，而電錶電流量僅有3安培的記錄。”

她表示，3安培的電流量只是用來負荷一盞電燈或一個吸風機等，電費為219令吉，而1500安培的電費則是每月10萬8000令吉。

“我們會向單位業者追討偷電欠下的電費，不過很多業者不滿意，因為他們不知道本身的單位被租戶用來進行比特幣挖礦活動。”

為此，她促請業者把用電戶頭暫轉至租戶名下，以免遭遇類似事件。

她說，國能也希望民眾能提供相關情報，民眾可聯絡熱線1300885454或電郵至[email protected] 。