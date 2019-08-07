檳首用電子競標車牌 “PPC 1”11萬1111元標出

（北海7日訊）檳州陸路交通局首次使用電子競標系統（eBid）為PPC系列車牌招標，當中“PPC 1”以11萬1111令吉成交，成為此系列中最高標價的車牌號碼。

PPC系列車牌共為檳州陸路交通局取得96萬9738令吉的收入。

其他熱門號碼如“PPC 3”的成交價是4萬5000令吉，“PPC 22”的成交價是1萬2150令吉，“PPC 333”是6464令吉。

檳州是繼吉隆坡、布城、吉打後，第4個展開電子競標系統的州屬，PPC是檳州首個採用電子競標系統的車牌系列，從8月2日開始讓公眾競標，並在8月6日晚上11時59分截止，5天內共收到586份競標，僅有300人獲標。

第4個使用電子競標系統州屬

檳州陸路交通局主任佐哈里今日召開記者會時說，之前的PPA系列車牌共為該局帶來107萬780令吉收入，而PPB系列車牌收入則是106萬8679令吉70仙。

他說，1至10是黃金號碼（Golden Number），競標底價為2萬令吉，每次競標加額1000令吉；精彩號碼（Nombor Menarik）是雙數位或重複號碼，競標底價是3000令吉，每次競標加額150令吉；流行號碼（Nombor Popular）的競標底價一律800令吉，每次加額40令吉；其他號碼則是300令吉，每次競標加額15令吉。

他說，這個系統非常透明化，無論身在國內或國外，只要瀏覽陸路交通局網站或通過JPJeBid手機應用程序，就可以參與競標。

“在截標前兩個小時，是最熱烈的競標時間，民眾還可以付費10令吉查看單一相關號碼的最新競標價格，以趕在最後一刻更改標價。”

26被控交局官員仍執勤

檳州陸路交通局之前有68名官員因涉貪被捕，當中26名被提控上庭，這批官員目前仍在崗位執勤。

佐哈里受到記者詢問時說，該局仍等待法庭及總部的信函，一旦收到指示，將暫停這26名官員的職務直到法庭審訊結束。

“當中有40人是前線職員，28人是後勤職員，因此事發後，並沒有影響該局的日常操作和任務。”