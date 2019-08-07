張聒翔：失踪案無關非法經營 不影響度假村漂白

（芙蓉7日訊）森州行政議員張聒翔強調，“愛爾蘭少女失踪案”純屬個案，不影響班底嶺（Pantai Hill）度假村參與“漂白”計劃。

“15歲愛爾蘭少女失踪案”發生迄今逾78小時，失踪者諾拉安妮葵琳（Nora Anne Quoirin）仍下落不明。儘管外界質疑案發的The Dusun高山度假村出現保安疏漏，但是該度假村仍在不符合經營規格的情況下繼續獲得營業。

不過，森州行政議員張聒翔強調，非法經營及失踪案件毫無關聯，不該混為一談，而且這次的失踪案件純屬個案。

“州政府數月前已經針對班底嶺所有度假村進行'漂白'計劃，將它們通過正確途經合法化。如今雖然發生了不幸的事情，但不影響州政府的漂白計劃。”

沒有對環境帶來負面影響

他補充，該區的度假村雖然沒有合法經營權，但州政府已經給予寬限期，讓他們申請“漂白”，當局展開調查後發現，度假村並沒有對環境帶來負面影響，同時為森州帶來無數國外遊客，刺激當地經濟，因此才獲得“漂白”的機會。

同時，他也認為，當地的度假村必須從此事（失踪案）中汲取教訓，提升度假村的保安及安全措施，包括增加更多的閉路電視，更全面地保障住戶的安全。

張聒翔是於今午在森州行政大廈，結束了行政議會後，連同行政議員陳麗群及莫哈末道菲，代表不可出席的森州大臣拿督斯里阿敏努丁召開記者會時，如此表示。

據他了解，事發的度假村範圍甚廣，但只有度假村大廳安裝閉路電視，其他地方則有護欄，加上員工都是24小時輪班，如今發生少女失踪，也意味著保安問題有待改善。

“州政府會進行探討，要求接受漂白的度假村必須提升所有的安全措施及設備，以防止類似事件重演。目前暫時只有30%的度假村向州政府提升'漂白'申請，至於其他仍冥頑不寧的業者，若在今年10月份內尚未提呈申請，州政府將會採取嚴厲的對付，甚至不排除會強制關閉拒絕合法化的度假村。”

陳麗群遺憾少女父母拒見面

陳麗群披露，警方目前已經加派人手及擴大搜索範圍，以期盡快找出失踪者的下落，但令人遺憾的是，她嘗試要求與諾拉安妮葵琳的父母見面，以提供協助但至今仍被拒於門外。

她對於諾拉安妮葵琳父母的強硬態度表示理解，畢竟全家人到此旅遊卻遇到如此不幸之事，縱使情緒激動也人之常情。

她強調，暫時只能等到諾拉安妮葵琳的雙親情緒穩定後，才能夠再安排見面；另一方面，諾拉安妮葵琳的失踪消息目前通過當地人及全國網民廣泛傳播，足以證明此事獲得全國人民的高度關注，就連外國媒體也相當重視。

州政府配合進行搜尋

莫哈末道菲指出，州政府連同搜救單位將會全力給予配合，確保找到失踪者為止。此外，州政府更遴選了宗教師為失踪者禱告，以期能協助搜救單位找到失踪者的下落。

他坦言，經過這次的失踪案加上國際媒體的報導，讓芙蓉在國際中聲名大噪。無論如何，他希望能盡快尋回諾拉安妮葵琳，讓芙蓉這個“小地方”獲得更正面的影響。

“患學障不會自己外出” 家人堅信女兒遭綁架

（芙蓉7日訊）15歲愛爾蘭少女失踪案件，失踪少女諾拉安妮葵琳的家人堅信，女兒在大馬遭綁架，並對大馬警方策略性的查案方式，感到越來越沮喪。

據英國《每日郵報》的報導指出，由於諾拉被發現失踪時，房間的窗戶是打開的，因此諾拉的家人相信，女兒是被帶走。

家人也向記者表示感到擔憂，因為諾拉患有學習障礙，與其他同齡少年不同，不僅看起來更年輕，無法照顧自己，也無法理解發生的事情，而諾拉不曾獨自到任何一個地方，因此不相信諾拉是自己走丟。

此外，來自慈善組織布萊克曼信託基金會（Lucie Blackman Trust）的馬修指出，對此事件，大馬警方沒有將所有資源用於搜索，導致諾拉的家人擔憂不已，也不接受諾拉走丟的推測。

他說，諾拉的家人非常了解諾拉，諾拉是一個沒有家人牽著手，也不會冒險進入自己花園的女孩，而他們感受不到警方願意傾聽，加上連日無法入眠而感到筋疲力盡。