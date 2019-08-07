隱瞞被狗咬 男子疑中狂犬病喪命

（古晉7日訊）一對父女於6月中旬的同一天內被收養的小狗咬傷，為父者當時立刻將女兒送院就醫，惟對於自己傷勢無大礙而隱瞞被咬，豈料一個多月後出現身體不適送院，於今晨2時在砂中央醫院隔離病房病逝。

死者是46歲的約翰，來自婆羅洲高原路的甘榜實比卡（Kpg Sebikar），已婚，育有7名子女。至於他是否因狂犬病而逝世，有待衛生部進一步證實。

據死者妻子受詢時說，丈夫與子女是於今年4月，在甘榜附近發現遭遺棄的小狗，當時兩隻小狗瘦得剩下皮包骨，好心將牠們帶回家裡飼養。

兩隻小狗一直未有異象，直到今年6月底，小狗突然咬傷幼女。愛女心切的死者，立即上前將幼女抱走，隨後將小狗帶到離家不遠處的林裡將之處死。

送愛女就醫

事發後，死者也把女兒送到砂中央醫院打預防針，但卻沒通報自己也曾被狗咬傷。

8月3日，死者開始出現狂犬病症狀，家屬發覺不對勁後緊急把他送院，當日就送入隔離病房。死者與病魔搏鬥4天后，於今日凌晨2時許證實不治，遺體也送入停屍間。

死者妻子說，至於丈夫是保護女兒時被咬，還是處死狗的過程被咬，大家並不清楚。而其幼女在註射狂犬病疫苗後，目前在家裡休息。

死者遺體今午由家屬安排的喪事服務公司人員載返甘榜安葬。與此同時，所有與死者生前有接觸的家屬，也在今日由院方安排施打預防針。