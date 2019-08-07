古天樂發燒缺席 張家輝打片不忘調侃無線

（吉隆坡7日訊）原訂週三來馬出席《使徒行者2諜影行動》的港星古天樂，因發高燒臨時缺席，在片中飾演警務處處長的“視帝”馬德鐘義氣相挺臨時候命上陣，與張家輝、導演文偉鴻及監製樂易玲出席。馬德鐘說：“我們是兄弟來的，是兄弟就不用多說。”

眾人於週三早上乘搭早機飛抵大馬，準備出席下午4時的記者會，以及晚上7時的見面會。據知古天樂因發高燒，緊急通知大馬單位無法來馬。

由3大影帝古天樂、張家輝及吳鎮宇主演的《使2》8月8日全馬上映。週三記者會上，張家輝笑指古天樂有事不能回鄉下（大馬）。“他的膚色跟這裡（大馬）差不多！”久未來馬的張家輝，早已公開喊話想吃肉骨茶、雞翼。

大馬發片商拿督R.Doraisingam Pillai、Garuna Murthee、Karthiik Dorisingam亦有出席記者會，並進行推介禮。張家輝週二晚在香港看首映，他表示哭了幾次，而且還哭到流鼻涕。馬德鐘也是看到眼濕濕，戲完後心情未平復。

這也是張家輝和馬德鐘第一次在電視合作。張家輝指當年在TVB只有日夜拍戲，記者問他還想回TVB拍劇嗎？張家輝當著監制兼TVB高層樂易玲面前直說：“想都不用想，做做下就走啦！”樂易玲指著馬德鐘說：“你別這樣說，人家（馬德鐘）還有拍劇。”張家輝笑說：“他比我年輕嘛！”其實兩人同齡51歲，馬德鐘6月生日，張家輝是12月生日。