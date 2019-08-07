控收賄520萬洗黑錢1.4億 華玲議員案申請移高庭

（吉隆坡7日訊）華玲區國會議員拿督斯里阿都阿茲被控在霹靂和吉打州道路工程收取520萬令吉賄金，以及9項約1億4000萬令吉洗黑線案，控方將申請移交高庭審理。

案件今日在地庭過堂時，主控官阿絲琳達對法官阿祖拉說，控方已將涉及有關貪污及洗黑錢案的所有文件交給辯方。

“控方在上次審訊已交出涉及洗黑錢案的文件，並於今天把涉及貪污案的632份文件交給辯方。”

阿都阿茲（52歲）也是巫統最高理事，他的代表律師鄭寶德證實已收到文件。

至於阿都阿茲的胞兄拿督阿都拉迪夫（61歲）被控與阿都阿茲，串謀向Menuju Asas私人有限公司董事會莫哈末裡祖安收取400萬令吉現金賄款作為酬勞的2項指控，控方也會申請把案件移交高庭審理。

鄭寶德不反對控方這項申請。

面對12控狀

阿都阿茲於今年1月16日在地庭面對3項受賄指控及9項洗黑錢指控，他否認有罪。

首項控狀指阿都阿茲通過聯昌銀行戶頭，向莫哈末裡祖安收取120萬令吉現金賄款作為酬勞，以協助公司通過直接洽談與閉門競標的方式，從政府獲得3項總值1億9780萬5750令吉18仙的道路工程。

他被控於2010年12月8日在敦霹靂路的聯昌銀行分行犯下罪行。

根據第二及三項控狀，阿都阿茲向同一個人收取400萬令吉賄款作為酬勞，以協助同一家公司從公共工程部通過閉門競標獲得興建沿海新大道工程和提升FT005聯邦公路工程，這兩項工程總值6億4448萬令吉。

他被控分別於2017年6月13日及2018年4月10日，在雪蘭莪州蒲種實達走廊（Setia Walk）的艾芬銀行犯下罪行。

至於洗黑錢控狀，第一至五控狀指阿都阿茲犯下洗黑錢罪行，即從Menuju Asas私人有限公司收取非法活動收益，分別是191萬令吉、67萬令吉、413萬1104令吉60仙、78萬3900令吉及148萬3900令吉。

根據第六項控狀，被告向3家公司收取總值818萬3900令吉的非法活動收益，分別是Menuju Asas私人有限公司（18萬3900令吉）、Mangkubumi私人有限公司（600萬令吉），以及Pintas Utama私人有限公司（200萬令吉），犯下洗黑線罪行。

第七項控狀指阿都阿茲犯下相同罪行，向3家公司分別收取626萬3885令吉25仙、1720萬令吉及990萬令吉，總值3336萬3885令吉25仙。

根據第八項控狀，阿都阿茲被控犯下相同罪行，向4家公司共收取6363萬9975令吉，分別是Menuju Asas私人有限公司（1726萬9975令吉）、Mangkubumi私人有限公司（3169萬令吉）、Pintas Utama私人有限公司（800萬令吉），以及AVP Engineering私人有限公司（677萬令吉）。

至於第九項控狀，被告犯下相同罪行，向4家公司共收取2525萬令吉，分別是Menuju Asas私人有限公司（463萬令吉）、Mangkubumi私人有限公司（1600萬令吉）、Pintas Utama私人有限公司（250萬令吉），以及AVP Engineering私人有限公司（212萬令吉）。

控狀指出，被告於2010年3月8日至2018年8月30日期間，在巴生河流域一帶犯下所有罪行，進而在《2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令》第4（1）（b）條文下面控，並可在相同法令第4（1）被治罪。

一旦罪成，被告可以被判處坐牢15年，以及罰款不少過從非法活動收益所得的5倍，或500萬令吉，視何者為高。