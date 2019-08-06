【納吉世紀審訊】胡斯尼：納吉曾告訴我 勿干涉一馬事務

（吉隆坡6日訊）“納吉曾告訴我，不要涉及幹涉一馬發展公司的事務。”

前第二財長拿督斯里阿末胡斯尼今日號人第56名證人身份上庭供證時說，他在2009年知道有關一馬發展公司和沙地石油國際公司的合作事宜後，前往找納吉，告訴對方他對這事感到擔憂，因為如果投資失敗，那麼所有的錢就會化為烏有。

“我告訴他（納吉），我們不能投資在一馬發展公司和沙地石油國際公司的計劃。”

“納吉告訴我不要涉及，不要幹涉。”

他在接受主控官莫哈末依薩副檢察司的盤問時指出，他當時有針對一馬發展公司的事宜發信函給納吉，但其這番供詞引起辯方首席律師丹斯里沙菲宜的反對。

沙菲宜也說，不應該提起一馬發展公司，也不應該涉足任何不相關的，而是應該緊跟SRC國際公司的事宜。

稱在SRC事務僅聽從指示

阿末胡斯尼在供證時指出，納吉在SRC國際公司的事務上，顯得很專制，而他當時雖然身為第二財政部長，但在SRC國際公司的事務上，他只是聽從指示。

他說，SRC不在他的權限範圍內，他沒有收到任何的相關文件，連聶法依沙（SRC國際公司首席執行員）也只是先過一次而已，之後就沒再見過。

他指出，SRC國際公司和一馬發展公司的工作流程和財政部長機構旗下的其他公司不一樣。

提供SRC貸款決策 我猶如信差

阿末胡斯尼指出，他在政府為SRC國際公司提供貸款擔保的決策過程中，猶如一名“信差”（office boy），一切事務皆由納吉做決策。

阿末胡斯尼說，他不解為什麼政府為SRC國際公司提供第一筆20億令吉的貸款的政府擔保不是由他所負責。

“我就好像信差，沒有（和我）討論（貸款擔保）。”

他表示相信是納吉決定為SRC國際公司的貸款提供政府擔保。

在針對莫哈末依薩詢及財政部長機構旗下公司的工作流程時，阿末胡尼斯說，每當他召集會議時，國家銀行代表、國家基建公司代表、國家石油公司代表都會去見他，但SRC的聶法依沙沒有去見他。

“一直以來，登嘉樓投資機構（TIA）、一馬發展公司、SRC國際公司，我都不曾收到文件。”

委胡賽因入董事局監督SRC

阿末胡斯尼指出，他因為不想看到政府犯錯，而曾在2015年嘗試委任拿督莫哈末依薩胡賽因加入SRC國際公司董事局，以監督該公司。

此前，本案第53名證人前財政部副秘書長拿督法勿茲雅耶穀上庭供證時曾表示，鑒於SRC國際公司經常會延遲呈交公司年度財務報告，因此財政部曾建議委任一名督莫哈末依薩胡賽因進入該公司擔任董事，而這項建議獲得阿末胡斯尼的批準。

在今日的審訊中，阿末胡斯尼也被莫哈末依薩要求在庭上辨認納吉。

阿末胡斯尼隨即指向坐在犯人欄的納吉，並說（納吉）總是在微笑，此話隨即引來現場的一陣笑聲。

胡斯尼：赴瑞士追回SRC資金 納吉拒絕我的建議

（吉隆坡6日訊）前第二財長拿督斯里阿末胡斯尼揭露，當他獲知SRC國際公司存放在瑞士一間銀行的投資資金因抵觸2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令（AMLA）而被凍結後，曾要求帶團到瑞士尋求取回該筆資金，惟遭到前首相兼財長拿督斯里納吉拒絕。

他說，他向納吉要求率領一支由財政部、國家銀行和公務員退休基金局（KWAP）代表成組成的代表團，帶同文件向瑞士當局證明有關資金是KWAP提供的貸款，所以不應該在AMLA法令下被凍結，但遭到納吉拒絕。

他也表示，他是在丹斯里諾莫哈末耶穀向內閣提呈有關內閣建議書的時候，第一次聽聞SRC公司向KWAP申請20億令吉貸款，而有關貸款須由大馬政府擔保。

阿未胡斯尼在主控官莫哈末依薩的引導下讀出其書面供詞。他說，他之前去見納吉，詢問給予一馬公司（1MDB）的子公司─SRC公司巨額貸款的擔保目的的問題，納吉告訴他，政府旨在通過政府擁有的SRC公司參與煤炭開採，進而加強電力領域的發展。

無法索取SRC投資文件

他說，他告訴納吉，讓私人公司參與煤炭開採就好了，但納吉說：只有政府參與了才能促進電力領域的發展。“內閣最後批準了為SRC公司的20億令吉貸款提供政府擔保，而我以第二財長的身份在擔保書上簽名。”

他說，他從財政部長機構的官員得知，KWAP提供的40億令吉貸款被用於投資爪哇的煤炭開採；在蒙古投資天然資源；存款在瑞士和香港的銀行。

他披露，盡管他通過其下屬官員向SRC公司要求提供有關SRC和相關投資的文件，惟不得要領。“我要求財政部時任投資部秘書長依沙前往爪哇，以確保在當地的煤炭開採投資真正存在，但依沙並沒有前往。”