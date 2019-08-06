【爪夷文書法爭議】教部與12華印團體達共識 “認識”爪夷書法非“學習”

（布城6日訊）教育部副部長張念群說，她經與董教總和華印團體就爪夷文書法納入華淡小國文課本達致共識，雙方同意介紹爪夷書法讓學生認識，而非學習爪夷文。

她說，在今天的會議中，雙方也達成確保不會有考試增加學生負擔、教育部會改善“課程及評價標準”（DSKP）、將繼續與非政府教育團體展開對話、收取意見等共識。

“這個共識也建立在認識爪夷書法的基礎上，而非學習爪夷文；並且貫徹以老師和學生為本的理念，爪夷書法的內容將不增加老師和學生的學習負擔。”

她於今日下午在教育部與董教總等華教團體和淡米爾教育組織代表會面後說，會議厘清了一切，對這項問題不再存有任何疑惑。

為了達致目標以及避免引起爭議，張念群說，教育部長（馬智禮）於8月2日時已闡明 會加強“課程與評估標準”（DSKP），因此，教育部將會繼續與華淡小磋商。

她感謝各方所提供的意見，協助教育部制定更好的課程綱要，為學習帶來更大的利益。

“為了學生的利益，教育部未來會與華印團體進行更多的照會（libat urus）。”

有關教育部是否同意擱置爪夷文課題，以進行再商討的問題，張念群說，教育部已表明會就課程與標準以及課程內容再會商。

與此同時，董總署理主席陳友信透露，董總在見面會上向教育部反映，華社團體也要參與任何五六年級課程的編寫，不能被排除在外。

他指出，五六年級課本的3頁介紹之前不曾引起問題，也進行了五六年，如今只是延伸到四年級，因此，四年級的6頁內容將交由教育部進行檢討。

“五年級課本已有三大書法的介紹，互相了解文化是沒有問題，但我們不同意學習，更重要的是要修改‘課程與評估標準’，與馬智禮的聲明一樣。”

陳友信說，董總向教長表達爪夷文學習只限於介紹，而非學習的立場，並堅決若要學生學習，就必須將之納入美術課或作為選修科的立場。

“如果只是介紹、認識爪夷文書法，小四課本中的原訂的6頁就必須檢討。”

他坦言，小四的爪夷文學習若能納入美術課就好，由於五年級的課本已納入爪夷文的介紹，而且只是很低標準的簡單介紹，也就不成問題。

“董總要求課程內容的檢討一定要委任華印團體代表在內，惟這需要教育部長的邀約，張念群只表示會與華印團體進行engagement（磋商），她不能馬上答應，還需要再與部長洽談。”

陳友信說，他們在會上談的重點，即諺語學習和考試課題如今已不存在，因此，還有一些要求就需要與部長商討。

“最後還是要與部長談，包括參與課程修訂，如何修訂，一起寫或修訂再給我們看，會議都有討論。”

王超群：達僅介紹爪夷文非學習共識 須白紙黑字寫清楚

教總主席拿督王超群說，教育部副部長張念群在爪夷文書法課題上跟華團及淡米爾教育團體所達致的所謂共識，是她同意只向學生介紹爪夷文，而不需要學習。

“不過，張念群必須把她今天所答應的事項以白紙黑字寫清楚，並在修改‘課程評估標準’（DSKP）的內容後，才能落實。”

他說，張念群答應較後在修改“課程評估標準”時，會邀請華教和淡米爾教育團體一起討論。

“她答應會邀請我們一起討論，以便很清楚、和平地解決問題，這個與種族、宗教完全沒有關系。”

至於董教總等華教團體和淡米爾教育組織與張念群的會面，王超群說，他們是為了向張念群傳達該組織聯署的立場與要求。

董教總和國內10個華團及淡米爾教育組織昨天發表聯合聲明，要求教育部先擱置四年級馬來文課本內容中介紹爪夷文書法藝術的措施，另作討論，直到厘清有關的細節。

詢及教育部會否“先擱置”時，王超群表示，這個問題需要問教育部。

至於下一次會議的日期，他說，這有待教育部回應。

他說，他們呈交華教和淡米爾教育團體於昨天開會決定的內容，也就是他們同意向學生介紹和認識爪夷文書法，而不是學習。

他說，五年級國文課本從2015年開始已經有介紹爪夷文書法，介紹在國會大廈有爪夷文、鈔票上有爪夷文，他們對此表示同意，認為這沒有問題。

“與會者向張念群轉達了這個看法，學生學習的馬來文是羅馬字母（Tulisan Rumi），不是爪夷文書法。”

“學習爪夷文對加強國文沒有幫助，但介紹爪夷文是沒有問題的，例如介紹中文書法、甲骨文等，國小課本也有介紹中文書法。”

王超群等人於今日下午3時30分在布城教育部大廳集合後，前往張念群辦公室開會，會議於下午約5時結束。

在會議開始前，大批媒體已守候在教育部等消息，包括其他語文媒體。

與張念群會面的出席者名單

1.董總：署理主席拿督陳友信、秘書長黃再興、副執行長鐘偉前、資料與檔案局研究院李甜福

2.教總：主席拿督王超群、秘書長陳清順、執行長葉翰傑

3.華總總副會長陳永明

4.校友聯總副主席葉全發

5.林連玉基金主席劉志文

6.留華同學會主席莫澤林

7.華理會副主席彭德生

8.淡米爾基金會主席提拉威安、副主席蘇巴馬廉

9.七大鄉團委員曾勁華和陳治年

張念群：感謝各界提供意見

（吉隆坡6日訊）教育部副部長張念群說，她於今天會見了華社和印裔社會教育團體的代表，針對小四馬來文課程納人入爪夷文書法藝術（Seni Khat）交換意見，並達成多個共識。

“雙方達成的共識包括：同意介紹爪夷書法讓學生認識、確保不會有考試增加學生負擔、教育部會改善'課程與評價標準'（DSKP）、將繼續與非政府教育團體展開對話、收取意見等。”

她於下午7時許在其臉書發布的中巫雙語貼文中說， 這個共識也建立在認識爪夷書法的基礎上，而非學習爪夷文。

“我也同意貫徹以老師和學生為本的理念，爪夷書法的內容將不增加老師和學生的學習負擔。”

張念群在貼文中特別感謝各造對教育課題的關注，以及針對爪夷書法所提出的看法和意見。

“大家的回饋可以協助教育部擬定更恰當、合理的政策，造福莘莘學子。”