拉蒂花:免反貪會撤銷保護 告密後不要“口多多”

（布城6日訊）反貪會主席拉蒂花今日提醒告密者在向反貪會爆料後，不要再“口多多”公告媒體等，不然反貪會可撤銷對告密者的保護。

她說，告密者必須自我節制，不能再任意對外公告詳情，因為這將影嚮和破壞反貪會的調查。

她說，反貪會沒有阻止他們去發表，他們可以自由發言，但如果說太多，就會破壞調查，對調查並無幫助，而在這種情況下，當局就無法提供保護。

她是今日與政府相關公司代表對話後，在記者會上就告密者唯恐不能受保護而情願向第三方爆料發表談話。

破壞反貪會調查

拉蒂法認為，大家首先必須要厘清告密者的定義。“爆料不代表就是告密者，告密者的意思是爆料者受到所揭發的資料的影嚮。”

“反貪會必須在保護告密者和有效投報方面取得平衡，同時必須關註到被投報者可能會受到尚未調查的投報的影嚮等問題。”

她強調，任何人若要求反貪會的保護，反貪會都會按法給予保護，但如果投報被發現是一項誹謗，保護就會被撤銷。

她披露，一般有3種人會來投報，即知情者、舉報者或受害者，再來是告密者，投報者在投報時，須自行確認定位。

逾半公司靠送禮獲政府合約

世界銀行2015年根據廠商的資料所展開的調查顯示，我國有51.4%的公司都會通過送禮來獲取政府合約，這份“禮物”約占合約的3.3%。另外，也有28.8%的公司會送禮來取得營運執照。

拉蒂花說，送禮已變成政府採購部分的文化和規範，有必要中止。

設廉正單位抑制貪腐

她指出，由於問題的嚴重，首相已在2018年指示政府相關公司、隸屬的公司機構，包括州政府控制的公司在明年12月之前，成立廉正與施政單位（IGU）來抑制貪腐問題。

“政府也勸告私人公司派員接受反貪會的訓練和取得認證，以便在公司設立反貪系統，絕不能以不了解程序而推卸舞弊責任。”

她說，反貪會已在2018年4月增加了17A企業責任條款，公司和個人都須對貪腐負責，並推動良好的企業管理文件和起阻嚇作用，不應被視為是一項懲罰。

70%投報路壞性騷 非反貪會職責

拉蒂花說，反貪會每天接獲的大量投報中，只有30%和貪污有關，其餘涉及道路損壞、性騷擾和法庭敗訴等，這些是警方、地方當局和其他機構的案件。

她說，這導致當局需要進行過濾，這是反貪會的一大挑戰，因為人們誤以為反貪會可解決所有問題。

在國會議員財產申報方面，她說，當局獲得良好的合作，大多數都已申報，其中也包含債務的呈報。

她說，目前只有一些人未拿到正確的表格和混淆程序尚未呈報而已，而反貪會只是公布一般的資料，也會保護議員的隱私。

肯定會翻舊檔

另一方面，反貪會將會重新調查被歸類為“無進一步行動（NFA）的案件。

拉蒂花說，反貪會肯定會翻舊檔，但她無法透露詳情。

至於挖拙這類案件的力度問題，她說，可能是很舊的案件，但她不願對當中是否是砂拉越的案件作出評論。

一些環保組織已要求反貪會調查砂州元首敦泰益瑪目涉非法伐木案。