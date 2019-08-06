競爭委會研究漲價原因 5食品審查報告呈內閣

（吉隆坡6日訊）大馬競爭委員會（MyCC）對5種食品，即牛肉、甘望魚、嬰兒配方奶粉、菜心和包菜進行市場審查的報告將會被提呈內閣，交由內閣決定所要採取的後續行動，以協助減緩人民的生活成本壓力。

國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁說，他會把調查及研究報告提呈內閣商議，以便內閣能夠採取後續行動。

他說，食品價格上漲因素是因為中介、供應商不足及濫用入口準證。“就好像我國過度依賴數個供應商進口澳洲和印度牛肉，導致市場缺乏選擇，價格因而上漲。”

另外，他說，大馬競爭委員會認為我國過度依賴外國嬰兒奶粉配方，因而建議業者生產更多自家品牌，以提高市場競爭力。

助減緩生活成本壓力

至於魚類，賽夫丁說，問題主要出在食品供應鏈中出現中介，主要批發市場缺乏效率及缺乏對甘望魚替代魚類的認知。

“包菜價格上漲的原因是商家濫用包菜入口準證（AP），持有入口證者猶如‘收費站’一般，向欲進口包菜的商家收取費用，商家再將費用轉嫁消費者。”

賽夫丁是今日推介大馬競爭委員會食品市場審查報告後召開記者會。他說，報告的精神在於與相關部門或單位分享資料以克服它們所面對的弱點，而報告若發現貿消部有缺點需要改進，該部將採取行動。

大馬競爭委員會是在2010年競爭法令第11及第12條文下，針對牛肉、甘望魚、嬰兒配方奶粉、菜心和包菜進行市場審查後，根據結果提出建議以減少人民的生活費成本。

大馬競爭委員會（MYCC）首席執行員依斯幹達指出，除了依賴從澳洲、紐西蘭及荷蘭進口嬰兒配方原料，我國也從泰國及新加坡進口包裝嬰兒配方，可說整個嬰兒配方市場由跨國公司主導。

在牛肉供應方面，他說，我國牛肉供應只占市場22%，但我國在柔佛及沙巴擁有牛只養殖場，彭亨、吉蘭丹及登嘉樓則擁有土地，我國具備畜養牛只的潛能及經驗，只要大力推動就有望加強市場競爭。

建議設高效率批發市場

大馬競爭委員會也在報告中審查大馬吉隆坡批發市場，報告也建議政府考慮成立具有更有效率系統的新批發市場，以高效的提供綜合服務。

吉隆坡市場為大馬半島最大的批發市場，為半島中部地區及鄰近州屬提供50%的新鮮食品。

隆市場面對5問題

賽夫丁說，吉隆坡市場面對包括額外營運費、員工泛濫或外勞商家、非法出租攤位、供應限制及犯罪問題。

大馬競爭委員會首席執行員依斯幹達今早在推介禮上指出，吉隆坡批發場屬吉隆坡市政局，但卻由3家公司分別管理泊車服務、批發貿易服務及冷凍室服務。

他說，部分業者需支付泊車費、籃子費、德士費及上下貨品費用等。

出席者包括大馬競爭委員會 主席拿督斯里希山慕丁尤諾斯及貿消部副秘書長拿督巴魯希山

草擬監管食物銀行法令

賽夫丁說，該部已草擬監管食物銀行的《行善人法令》（Good Samaritan Law，也稱《好撒馬利亞人法》），以保護向食物銀行提供食物的單位。

他說，這項法令志在為食物供應者提供保護，目前正等待總檢察署的回饋，預計最快在今年杪提呈國會。

另一方面，貿消部副部長張健仁說，內閣特別委員昨日就壟斷課題進行第二次會議，但因為因相關部門仍需時間探討細節，尚未有最後的決定。

他說，會議討論的4個主題，分別是MyEG、電腦驗車中心（Puspakom）、國家稻米公司（BERNAS）及Pharmaniaga。