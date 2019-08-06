削首相在IPCMC權力？ 劉偉強：聆聽民意咨詢內閣

（布城6日訊）首相署部長拿督劉偉強透露，公民組織針對獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）以及相關法案，除了就首相委任IPCMC成員與薪酬的權力過大提出看法，也建議IPCMC擴大調查範圍，不僅局限在警局或扣留所，凡是警員執勤的地方，都是IPCMC可以調查的範圍。

他於今日在部門接見多名朝野議員和公民組織代表，聆聽他們對IPCMC提出意見後召開記者會說，出席會議代表所提出的建議，他將先咨詢內閣成員意見後再調整。

他透露，他們在會面時提出要修訂的條文僅占法案60條文的10%，包括建議修改部分條文字眼。

建議擴大調查範圍

“IPCMC法案料將於10月7日開始的國會會議里進行二讀，屆時將納入各界提出的修訂建議，但預料不會有太大的增刪，只是小幅度的修訂。”

有關公民組織和代表也要求刪除法案內賦予首相權力的條文，包括讓首相有權決定委員會成員的委任與停職、職責甚至薪酬等權力，並建議將權力交還IPCMC，劉偉強說，這項建議涉及削弱首相在IPCMC委員會的權力，必須帶到內閣會議討論。

“我會於2周內針對這項建議作出回複，跟著於9月初再次和公民組織代表等會面，收集大眾對IPCMC的建議。”

《2019年獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）法案》於7月時，由劉偉強提呈國會下議院一讀。根據法案第47條文，警察應該向委員會提呈任何因警方扣留或拘留所導致任何人受傷或死亡的事件。

他說，法案雖然已經提呈一讀，但依然可以在二讀及委員會階段時提出辯論與修正。

長達2個月的2019年最一季國會下議院會議，將從10月7日起至12月5日，由於呈2020年財政預算案將在會議的第二周提呈 ，IPCMC法案極可能在預算案前，或最後10天提出辯論及尋求通過。

詢及為何不在法案在國會通過一讀前先與公民組織代表會面，劉偉強說，法案提呈一讀前，部門已經接洽律師公會等組織，以及全國總警長和警察組織。