兇徒近距離發難 3鎗殺華商

（關丹6日訊）一名六旬華裔商人凌晨在關丹阿亦布爹遭鎗手開鎗襲擊，坐在車內身受重傷，送院搶救後不治。警方在案發後扣留了一名47歲華裔男子助查，該名男子是死者的一名友人，同樣是從商。

目前警方援引刑事法典302條文（謀殺），並將從多個角度進行調查，包括了解此案是否與私會黨、桃色或大耳窿借貸有關。

彭亨州總警長阿都加里爾指出，此案發生於凌晨1時30分至2時之間，死者黃天保（63歲，商人）當時與友人在關丹某夜店作樂後返回阿亦布爹民宿，卻被不明人士朝身上開射3鎗後逃走。

“死者當時還沒喪命，還能自己開著銀色豐田休旅車，但駕到良興茶室附近一家西藥行外，相信是身負重傷及失血過多，較後被民眾送往關丹東姑雅富姍中央醫院，但最終搶救無效，逝世時間為凌晨3時25分。”

中鎗後還能開車

他今早在彭亨州警察總部舉行每月常月集會後在記者會接受媒體訪問時，如此指出。陪同在場的尚有副總警長拿督尤斯里、彭亨州刑事調查主任拿督南央奧斯曼和彭亨州毒品調查組主任林添發。

根據警方初步調查，死者是遭人近距離開鎗射擊，行兇武器是一把手鎗。而案發時死者的一名友人聽到鎗擊聲後，即刻逃走及躲起來。

無論如何，警方促請任何目擊或有線索的公眾人士，聯絡警方提供進一步資料。

傳鎗手騎摩多行兇

此案發生後，坊間流傳消息指鎗手是騎著摩多犯案，惟實際情況仍有待警方進一步調查。

據一名華裔茶室業者受詢披露，他今日凌晨4時來到茶室準備工作時，就看到警方以黃色警戒線把車輛四周包圍起來調查及取證，當時負傷的死者已被送院搶救。

“據說死者是在別處被人開鎗，開車逃到這里被民眾發現，不過我也只是消息聽說，並不清楚真實情況。”

老朋友不瞭解近況

死者是來自甘孟的村民，當地熟人稱呼他為“大偉”，目前已移居在關丹生活數年，但生前常常有回去甘孟與親友相聚。

與死者相識的村民葉俊明說，他們從小就認識比他們年長的黃天保，黃天保在青年時期就離開甘孟，在柔佛新山生活，不過兩三年前搬回彭亨，在關丹生活。

“他很常回甘孟活動，也是甘孟華光廟（甘孟華光神壇）的理事。我雖然認識他，但不了解他的近況，只知道他已經結婚，但與新山的配偶分開了，現在在關丹跟兒子一同生活。”

他坦言，今早突然聽說黃天保出事了，也感到很意外。