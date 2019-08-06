【爪夷書法爭議】臉書發動反爪夷書法課 民政吁民眾響應

（吉隆坡6日訊）民政黨主席拿督劉華才說，該黨領袖和黨員將在臉書發動“我不要爪夷文書法課”活動，借此表達該黨的立場，也呼籲民眾響應這項活動。

他今日在黨總部召開記者會說，民政黨也將在各州總部掛上反對爪夷文在華小及淡小強制實行的布條。

收集簽名呈備忘錄

他說，為了表達非馬來人不滿與反對，民政黨青年團和婦女組已從昨天起聯辦一星期的簽署運動，收集簽名來反對爪夷文，然後把備忘錄呈交給教育局。

“若在呈上備忘錄後，政府仍堅持在華小和淡小實施爪夷文，我們不排除號召所有反對課題的相關團體來示威或施壓希盟政府。”

劉華才強調，民政黨不是反對爪夷文，而是反對政府在華小及淡小強制實行爪夷文，而國小可以自由學習爪夷文，這沒有問題。

他在記者會上也支持12個華團和淡米爾教育組織的聯合聲明，即反對學習爪夷文，但同意教育部向學生介紹爪夷文。

“如果政府把書法課列為華小的課外活動，這樣的方式我們也歡迎。”

他說，民政黨在萊納稀土廠及爪夷文課題扮演第三把聲音的角色，尤其是爪夷文課題，因執政黨、國陣和伊斯蘭黨沒有反對相關執行，反而報導事實的媒體卻被怪罪。

中文報背黑鍋

“這也顯示第三把聲音的重要性，若沒有第三把專業且不受約束表達意見的聲音，人民的利益將會受到損失。”

針對行動黨秘書長兼財政部長林冠英把爪夷文事件的不滿與爭議源自《星洲日報》的報導，劉華才認為，此舉是逼中文報吃死貓（背黑鍋）。

他說，若林冠英采取法律行動對付《星洲日報》，民政黨將會安排律師團隊全面支持《星洲日報》，免費提供法律咨詢來捍衛這個課題。

“我們覺得報道事實是媒體應該做的工作，我們決對不會向行動黨低頭。”

“媒體重要的責任就是傳達正確的信息予大眾，難道要中文報學習行動黨那樣靜靜，看見這樣的課題視而不見？不要學行動黨靜靜。”

劉華才也在會上展示兩幅贈予行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥和教育部副部長張念群的爪夷文牌匾，其字義是“尊敬的林吉祥/張念群，你們對華人的貢獻，會經常銘記在心”（YB Lim Kit Siang / Teo Nie Ching, budi dan jasa pada orang Cina sentiasa dikenali），以此表達他們對爪夷文的贊同。

出席者包括民政黨署理主席胡棟強和總財政方志偉。